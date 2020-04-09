أميركا العاطلة !

ارتفع عدد المتقدمين لطلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى أكثر من 15 مليونا، بعد أن تجاوزت الطلبات الأسبوعية الجديدة ستة ملايين للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي.وقالت وزارة العمل الأميركية، في تقريرها الأسبوعي، الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل بلغت إجمالا نحو 6.6 ملايين طلب.ورغم أن إجمالي الطلبات تجاوز حاجز الستة ملايين طلب، فإنه ينخفض بصورة طفيفة عن تقرير الأسبوع السابق، والذي بلغ إجمالي الطلبات خلاله 6.87 ملايين طلب، وفقا لرويترز.وساهم تفشي فيروس كورونا الجديد والتدابير الصارمة التي تتخذها الحكومة الأميركية بدخول البلاد إلى حالة شبه توقف عن النشاط.ومن المتوقع أن يعزز التقرير الأسبوعي الصادر الخميس توقعات خبراء الاقتصاد بفقدان ما يصل إلى 20 مليون وظيفة في أبريل الجاري.وكانت الحكومة الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد خسر 701 ألف وظيفة في مارس، وهي أكبر خسارة للوظائف منذ الكساد الكبير وأنهت أطول فترة ازدهار للتوظيف في التاريخ الأميركي والتي بدأت في أواخر 2010.