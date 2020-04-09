أمين عمال حزب حماة وطن محسن عليوة يكتب:الرئيس والعمال

الرئيس والعمال *بقلم:أمين عمال حزب حماة وطن محسن عليوة

فى ظل الأزمة التى يعيشها العالم فى المواجهة الشرسة لوباء كورونا نرى الحكومة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس يقوم بإرسال رسائل هامة تبث روح الإطمئنان للشعب المصرى بأن كل شيئ على مايرام من خلال لقائاته المتكررة فى كل مواقع الدولة منذ اندلاع أزمة كورونا موضحاً أن مؤسسات الدولة تنفذ كل ما يتم طلبه من أجل حماية المصريين من أثار هذا الفيروس .

وقد أكد سيادته انحيازه الكامل لعمال مصر من خلال حديثه أول أمس بإصدار عدة قرارات لدعم العمالة غير المنتظمة والتوجيه بسرعة صرف المنحة المقررة و لمدة ثلاثة أشهر وليس لمرة واحدة و دعم النشاط السياحى بجانب دعم المصريين فى بطاقات التموين ودعوة رجال الأعمال و القطاع الخاص بالحفاظ على العمال وعدم اقتطاع اى مبالغ من مرتباتهم وتطبيق كافة القرارات الإحترازية التى اقرتها الحكومة .

إن قيام السيد الرئيس اليوم عند متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها بالإنفعال الإنسانى عندما رأى العمال لا يرتدون الكمامات الواقية يدل دلالة قاطعة على مدى حرص سيادته الأبوى على هؤلاء العمال البسطاء .

وقفت كثيراً أمام هذا المشهد الذى تجلت فيه مصرية هذا القائد الذى يحرص على العمال حرص الأب على أبنائه ، وقد دعوت الله عز وجل أن يكشف عنا هذا البلاء مستشرفاً الغد إن شاء الله وقد تغيرت الخريطة الإجتماعية لأبناء مصر بتقديم أصحاب الهمم وتكريمهم التكريم الذى يليق بهم من أطباء وممرضين وكل العاملين بالحقل الصحى وكذا رجال الجيش والشرطة ورجال الأعمال الوطنيين وكل عامل فى موقعه قدم مصلحة مصر فوق اى مصلحة أخرى

حفظ الله مصر شعباً وقيادة

*بقلم محسن عليوة أمين العمال بحزب حماة الوطن