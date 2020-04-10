عبدالوهاب خضر يكتب “الأخلاق قبل الأسواق”و”الأرواح قبل الأرباح “!

لا أعلم لماذا كل هذا التعجب كرد فعل البعض على الأرقام الحديثة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية “ilo” ،التابعة للأمم المتحدة بجنيف منذ أيام قليلة،بشأن أثار تفشي “فيروس كورونا” على ملف العمل والعمال حول العالم ،والتأكيد على أن 25 مليون عامل سيفقدون وظائفهم ، وأن العالم سيشهد تقليصا في الوظائف لنحو 200 مليون من الموظفين بدوام كامل في الأشهر الثلاثة المقبلة فقط، خاصة بعد فرض إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئي في العديد من الدول، وما حمله ذلك من تأثير على نحو 2.7 مليار عامل، أي 4 من بين كل 5 من القوى العاملة في العالم..

فرغم خطورة هذه الأرقام،وإستمرار مخاطر تفشي “الجائحة” ،ورغم إيماني الكامل بأهمية المواجهة بتحفيز الاقتصاد والتوظيف،ودعم الشركات والوظائف والدخل،وحماية العاملين في مكان العمل،والاعتماد على الحوار الاجتماعي لإيجاد الحلول،إلا أن النظام الرأسمالي المتوحش ووجهه القبيح تسبب فيما هو أفظع من تلك الأرقام ،دون أن يتحرك ساكنا ،وكانت المنظمات المعنية تعلم ذلك ،ولكن “بودن من طين والأخرى من طين أيضا” ،فمنظمة العمل الدولية التي “أبهرتنا” بأرقامها الحديثة ،تمتلأ أدراجها بتقارير ومعلومات كانت فيها الرأسمالية المتوحشة أخطر من “كورونا” ،ففي تقرير “الأجور العالمية 2018-2019 ” قالت “المنظمة” أن هناك تراجَعا في نمو الأجور ،و أن نمو الأجور العالمية انخفض بالقيم الحقيقية (المعدَّلة بحسب تضخم الأسعار) إلى 1.8 في المائة عام 2017 بعد أن وصل إلى 2.4 في المائة في 2016، وتستند النتائج إلى بيانات من 136 بلداً..وبتحليل نمو الأجور، وجد “التقرير” أن نمو الأجور الحقيقة في اقتصادات بلدان مجموعة العشرين المتقدمة تراجع من 0.9 في المائة عام 2016 إلى 0.4 في المائة عام 2017، وعلى النقيض من ذلك، تأرجح نمو الأجور الحقيقة في اقتصادات مجموعة العشرين الناشئة والنامية بين 4.9 و4.3 في المائة في الفترة عينها.

وتحت عنوان” الحصار والعقوبات الأمريكية..كوارث إنسانية وتداعيات مستمرة”،صدر عن الدولي لنقابات العمال العرب تقرير معلوماتي حول آثار العدوان والحصار الدول الرأسمالية بقيادة أميريكا على بلدان”الربيع العربي”،وهو العدوان والحصار الذي كان ولا يزال أخطر من”فيروس كورونا “حيث دفع ثمنه الفقراء والطبقات الكادحة من فقر مدقع وبطالة وغياب كامل للحماية الإجتماعية ..

ففي الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية سياساتها برعاية ودعم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ودفعها المستمر لتنفيذ “صفقة القرن “وتهويد القدس ” والعدوان السافر العسكري والاقتصادي على البلدان التي تأبى إملاءاتها وترفض سياساتها،وتحتضن الإرهاب وتحول دون محاولات القضاء كليا عليه في المنطقة العربية، إضافة إلى تأجيج الصراعات العربية ونشر الفوضى، تحت مسمى، “الفوضى الخلاقة” لإقامة “الشرق الأوسط الجديد”، والتحكم في الثروات العربية ونهبها بكل الطرق، تظهر نتائج تلك السياسات على أرض الواقع لتؤكد ان الذي يدفع الثمن هو الشعب العربي وفي القلب منه العمال الذين يتأثرون بشكل مباشر من حالة عدم الاستقرار، وتدهور الاقتصاد، وغلق المصانع وافلاس الشركات وضعف قطاعات الإنتاج، وتؤكد كل المؤشرات أن السياسة الأمريكية هذه المتمثلة في الاحتكار ،والتوسع بفرض العقوبات والحصار الاقتصادي على الدول المقاومة لسياساتها، باتت لا تهدد فقط عالم العمل والعمال في المنطقة العربية، بل وفي العالم كله الذي يدفع ثمن النظام الليبرالي الرأسمالي المتوحش والهيمنة الإمبريالية الظالمة والتي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية وادواتها “منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي” ،والتي عممت الفقر، وزادت معدلات البطالة، وغاب العمل اللائق ، وقلصت مظلة الحماية الاجتماعية.

*عربيا :

فعلى صعيد الوطن العربي أدت هذه السياسات خلال العشر سنوات الماضية فقط الى ما يلي:«1» – دمار كامل للبنية التحتية لأربع دول عربية هي: ليبيا واليمن والعراق وسوريا. «2» – 14 مليون لاجئ، «3» 8 ملايين نازح، «4» – 1.4 مليون قتيل وجريح، «5» – 30 مليون عاطل عن العمل، «6» – 900 مليار دولار خسائر تدمير البنية التحتية والمواقع الإنتاجية، «7» – 640 مليار دولار سنويا خسائر فى الناتج المحلى العربي، «8» – 50 مليار دولار تكلفة اللاجئين سنويا، «9» ــ 70 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر المدقع، «10» ــ 60 ٪ زيادة فى معدلات الفقر آخر عامين، «11» – 90 ٪ من لاجئي العالم عرب، «12» – 80 ٪ من وفيات الحروب عالميا مواطنون عرب!، «13» – سوريا والعراق فقط تحتاج إلى تريليون دولار لإعادة الإعمار وإصلاح ما أفسده ذلك الإرهاب!!

*عالميا:

وعلى المستوى العالمي كشفت البيانات والمعلومات الرسمية تجاوز معدل البطالة بنهاية 2020 لنحو 200 مليون شخص على مستوى العالم،كما أن أعداد العمال الذين يقعون بين براثن الفقر فى ازدياد مستمر، فيما لا تغطي الحماية الاجتماعية الملائمة سوى 27% من سكان العالم، وأنه فى كل عام يفقد حوالي 2.3 مليون عامل حياتهم، فضلاً عن الأعباء الثقيلة المتمثلة فى الأمراض المهنية، إضافة إلى أنه لا يزال 168 مليون طفل يعمل فى أسوأ اشكال عمالة الاطفال، و21 مليون ضحية من ضحايا العمل الجبرى، كذلك وجود 168 مليون طفلٍ عامل، 85 مليون منهم يعملون فى أعمال خطرة، وأن عمل الأطفال موجود فى قطاعات عدة بدءا بالزراعة – 99 مليونا – ومرورا بالتعدين والصناعات التحويلية وانتهاء بالسياحة، وهو ينتج سلعا وخدمات يستهلكها الملايين كل يوم.. كما أن ظاهرة الفقر التي جاءت تفاصيلها فى تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية أيضا خطيرة، بحيث رصدت زهاء 327 مليون عامل يعيشون فى فقر مدقع و967 مليون شخص يعيشون فى فقر متوسط او على حافة الفقر فى الدول النامية وذات الاقتصادات الناشئة على حد سواء.

*القضية الفلسطينية:

كما أن دعم “الولايات المتحدة” للإحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل أخطر من فيروس كورونا وأثاره ،فقد أسفر هذا الدعم عن تدهور شامل للحياة الإجتماعية للفلسطينيين حيث يوجد فى فلسطين نحو 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، وأن نسبة البطالة فى غزة تصل لـ40%، وبين الشباب من سن 16 عاما إلى 29 عاما تصل لـ73%، وأن مليوني مواطن فلسطيني يعيشون فى غزة، 80% منهم لاجئون منذ العام 1948، على مساحة لا تزيد على 1.3% من مساحة فلسطين التاريخية، ويعيش الشعب الفلسطيني داخل الوطن فى حالة مستحدثة من الاحتلال بشكل جديد، فالواردات والصادرات والمعابر، والوقود والكهرباء وبطاقات الهوية وجوازات السفر والمواد الخام، كلها بإمرة اسرائيل ولا حق للفلسطينيين فى استخراج الغاز من الشواطئ، ولا البترول من الارض،كما أن الهستدروت الإسرائيلي “إتحاد عمال العدو” نهب وإستولى على 10 مليارات دولار من حقوق عمال فلسطين ،دون أن يتحرك ساكنا حتى كتابة هذه السطور .

كما أن الاستمرار فى تهويد القدس ونقل السفارة الأمريكية وتأجيج الصراعات الداخلية بين القوى الفلسطينية، ومساندة الاحتلال فى العدوان المستمر على بعض البلدان العربية، وقرار الإدارة الأمريكية بوقف تمويل «الأونروا» التي تدعم أكثر من خمسة ملايين فلسطيني، كلها تسير فى طريق مسلسل «صفقة القرن»..

إن قيام الولايات المتحدة وحلفائها على مدار السنوات الماضية بنشر الفوضى فى المنطقة العربية والعالم ، بدعمها للجماعات الإرهابية التي تعيث فى الأرض فسادا فى كل بقاع المعمورة، وتزايد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وفداحة ممارساته المتمثلة بقتل العمال العرب وإهانتهم وإذلالهم على المعابر فضلاً عن غطرسته وسرقة سماسرته جزءاً من أجور العمال واستغلال النساء والأطفال فى أسوأ الأعمال وفى العمل الجبري والتي تشكّل مظهراً من مظاهر إرهاب الدولة،كلها نتائج لا تقل خطورة عن “فيروس كورونا ” ،وهو الامر الذي يتطلب العودة إلى نظام عالمي إشتراكي عادل ليرفع شعاره التاريخي “الاخلاق قبل الأسواق ” و”الارواح قبل الأرباح ” ..

*بقلم عبدالوهاب خضر: