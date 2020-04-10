“أوبك” تعتمد خطة خفض المعروض فىً أسواق البترول

أكد البيان الختامى الصادر عن اجتماع أوبك + الوزارى التاسع الاستثنائى الإلتزام بالتعاون والعمل على تحقيق استقرار سوق البترول العالمى والمصالح المتبادلة للدول المنتجة وتأمين الإمدادات للدول المستهلكة وتحقيق عائد عادل على رأس المال المستثمر وتم الاتفاق على خفض 10 مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر بدءاً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو القادمين وخلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020 سيتم خفض 8 مليون برميل يومياً يعقبها خفض بحوالى 6 مليون برميل يومياً لمدة 16 شهراً بدءاً من يناير2021 وحتى نهاية إبريل 2022 .

وأشار البيان الصحفى الصادر عن منظمة الأوبك أنه سيتم عقد اجتماع فى العاشر من يونيو 2020 عبر الفيديوكونفرانس لتحديد إجراءات أخرى حسب الحاجة لتحقيق التوازن فى سوق البترول العالمى .