عمال الإستثمار في الإسماعيلية  يستغيثون برئيس الجمهورية لانقاذهم

كتب /أيمن جلال:وجة عدد من عمال شركات الاستثمار بالاسماعيلية نداء استغاثة للرئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لانقاذهم هم وأسرهم بعد تم الاستغناء عنهم وتسريحهم مما أدى لتشريدهم هم وأسرهم مطالبين الرئيس بالتدخل لااعادتهم للعمل هذا وقد وردت معلومات لجريدة الأهالي أن بعض الشركات بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية تقوم يوميا بالاستغناء عن العمالة وتسريحهم على دفعات تحت دعوى تراجع الإنتاج بسبب الأزمة العالمية التي تسبب بها وباء كورنا مما استدعى الشركات للاستغناء عن بعض العمالة وعدم النظر لمدة الخدمة لكل عامل حيث انة تم الاستغناء عن أشخاص تجاوزت مدنهم عشر سنوات دون النظر لأضرار الاجتماعية التي قد تترتب على هذا القرار ويأتي ذلك في ظل صمت من الجهاز التنفيذي بالمحافظة متمثلا في محافظ الإسماعيلية وعدم تدخل من مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية