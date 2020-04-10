بالفيديو ..الشاعرة المصرية أمل جمال تشارك في مؤتمر “المرأة الأفريقية أيقونة القارة السمراء”

شاركت الكاتبة و الشاعرة المصرية أمل جمال بورقة بحثية بعنوان ‘المرأة في الشعر الافريقي چويس آش نموذجا”في مؤتمر “المرأة الأفريقية أيقونة القارة السمراء”.. يذكر ان المؤتمر هو الثاني الذي تقيمه أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف ذكي، تحت عنوان “المرأة الأفريقية.. أيقونة القارة السمراء” والذي تبث فعالياته وجلساته لأول مرة عبر الإنترنت،

وقالت الشاعرة والكاتبة أمل جمال انها قدمت في مؤتمر “المرأة الأفريقية أيقونة القارة السمراء” ورقة بحثية بعنوان “صورة المرأة في الشعر الأفريقي، جويس آش نموذجا” متناولة إطلالة على أنواع الشعر الأفريقي الشفاهي والمكتوب.

وعزت أمل عدم تدوين الشعر الأفريقي ما قبل الاستعمار إلى عدم وجود لغة ذات أبجدية معروفة، بالإضافة إلى تعدد اللهجات في البلد الواحد وأن ما تم تدوينه جاء بلغة الاستعمار الذي انتهى وترك لغته للتعليم والحياة.

قدمت أمل جمال الشاعرة جويس آش نموذجا للشاعرة الأفريقية الأمريكية التي تعتز بكونها كاميرونية الأصل والتي لا تنفصل عن قضايا قارتها وبلدها الأم على الرغم من تبوأها لكرسي الأستاذية في اللغة الإنجليزية بجامعة هارتفورت بولاية كونتكت.

الشاعرة التي قامت الباحثة بترجمة ديوانها نار جميلة حصلت على الدكتوراة في الادب الأفريقي من جامعة سيتي بأمريكا والماجستيرفي علوم المكتبات والمعلومات من أنجلترا والبكالرويوس في المسرح واللغة الإنجليزية من الكاميرون وبهذا تكون قد تعلمت في ثلاث قارات زادت من حصيلتها الإنسانية ومعارفها بالبشر وانتمائها الكبير إلى المرأة بشكل خاص والإنسان بشكل عام. في ديوانها نار جميلة قدمت قضايا المرأة الأفريقية مثل اضطهادها من الرجل ومن المرأة أيضا والوقوف في وجه تعليمها في بعض القضايا.و وقوفها في وجه التقاليد التي تتتعامل بشكل سيىء مع الأرامل في أفريقيا واستغلال الأفروأمريكان في الانتخابات الأمريكية.

وأوضحت في قصائدها الدعوة إلى السلام ومحبة الآخر والدعوة إلى السلام العالمي. كما أنها تساند قضايا التحرر وتقف مع ضاحايا الحروب والتطرف مثل بوكوحرام واختطاف الفتيات وقتلى عفرين وأيضا جهاد بلدها في سبيل انفصالها عن الكاميرون الناطقة باللغة الفرنسية. من المنتظر أن يصدر ديوان نار جميلة بترجمة الباحثة قريبا عن المركز القومي للترجمة.