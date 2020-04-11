اتحاد العمال العرب يدعو للوحدة والتضامن العمالي لمواجهة تداعيات “كورونا”

تحت عنوان :”التضامن والنضال والدفاع عن حقوق العمال في مكافحة تفشي وباء فيروس الكورونا” أصدر الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برئاسة الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن بيانا اليوم السبت ..هذا نصه :”في سياق تفشي وباء فيروس كورنا الذي يجتاح المزايد من البلدان حول العالم، يعبر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عن تضامنه مع عمال وشعوب الوطن العربي وفي كافة ارجاء المعمورة، مثمنا التضحيات الجمة الذي يقدمها الذين يقفون على خطوط التماس في موجهة هذا الوباء القاتل من أطباء وممرضين وممرضات ومتطوعين، مطالبا بمضاعفة الجهود والتعاون الدولي في مكافحة ومنع تفشيي هذا الوباء القاتل وتامين صحة وسلامة البشر، والحد من محاولات الاعتداء على حقوق العمال واجورهم، واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن انتشار الوباء ذريعة لإصحاب العمل لتسريح العمال وتقويض الحقوق والضمانات الاجتماعية للأجراء وزيادة الضائقة والاجتماعية والمعيشية على محدودي الدخل، وجعل العمال يدفعون تكلفة الأزمة الاقتصادية المتزايدة التي تعززها مشكلة الصحة العامة وهشاشة النظام الاستشفائي في العديد من الدول الرأسمالية فضلا عن انعدام التكامل التضامن فيما بينها مما ينبئ بانهيار التكتلات الجيوسياسية التي ارساها النظام العالمي الجديد،كما يتطلع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بقلق شديد لانتشار الفيروس المستجد في دول النامية، حيث النظم الصحية والاقتصادات أكثر هشاشة والتي بدلاً من اعانتها وإغداقها بالمساعدة الطبية والحيوية، تفرض الدول النيوليبرالية عليها وشروط التبعية وإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي ما يؤدي إلى تفاقم مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن الازمة الصحية.”

وأضاف البيان:”كما يبدي الاتحاد خشيته على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، المحاصرين في مخيمات مكتظة والتي ستعدو أرضاً خصبة لانتشار للفيروس وهو وضع يتطلب تدخلا مباشرا من وكالة غوث اللاجئين UNRWA وكافة المنظمات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية صحتهم وسلامتهم،كما يطالب الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الأمم المتحدة ومجلس الامن التدخل الفوري لتقديم المساعدات الطبية والانسانية لمواجهة الوباء القاتل ورفع الحصار الجائر والعقوبات والعدوان الذي تمارسه الامبريالية الأميركية على الدول الحرة والمستقلة التي ترفض الخضوع لهيمنتها ولاستسلام لمشيئتها. ”

وجاء في البيان أيضا:”كما يعرب الاتحاد عن تضامنه الكامل مع العمال والشعب الفلسطيني الذين يعانون، من الاجراءات العدوانية والقمعية للمحتل الإسرائيلي، التي تفاقمت تعسفا وتنكيلا مع الأزمة الصحية وتفشي وباء كورونا الذي يلاقي العدوان الصهيوني ضراوة،ويدعو الاتحاد الأمم المتحدة وخصوصا منظمة الصحة العالمية وحقوق الانسان للتدخل فورا لإطلاق المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية التي باتت مثيل معتقلات الابادة النازية.”

وفي بيانه كرر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب دعوته الى الوحدة والتضامن العمالي في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة المدمرة، ومطالبة الحكومات ومنظمات أصحاب العمل،تأمين معايير الصحة والسلامة المهنية جنب الى جنب مع تأمين فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية وضمانا للاستقرار والسلام العالمي.