نقابة الأطباء تكشف عن عدد أعضائها المصابين بـ”كورونا “

أصدرت نقابة الأطباء صباح اليوم السبت البيان التالي :” طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية فإن ماتم حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بفيروس كورونا هو إصابة ثلاثة وأربعين طبيبا ووفاة ثلاثة أطباء (إثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل)، وما زال الحصر مستمرا ومرشحا للزيادة، وندعو وزارة الصحة للإعلان عن الوضع الصحى للأطباء والأطقم الطبيه أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم.”

وتؤكد النقابة في بيانها على جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة إستخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية. كما تشدد النقابة في البيان على جموع الأطباء بالحرص على إرتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، علما بأن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.