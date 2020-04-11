بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء العد التنازلي لصرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه علي مدي 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وأوضح الوزير: إنه تم تقسيم المستحقين علي شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولي بداً من بعد غد الأثنين ويستمر لمدة 4 أيام علي التوالي حتي يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل علي التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد بالرسالة يوم ، ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.

وأكد الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظا علي سلامتهم ، قامت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي برئاسته بوضع كافة الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف ، وحرصا منها علي عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة ، وتجنبا لحدوث نقل عدوي فيروس كورونا، تم تخصص 4 ألاف منفذ للبريد علي مستوي الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها ، بالإضافة إلي فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في بعض المحافظات. ولفت وزير القوي العاملة ، إلي أنه حرصا علي مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض ، فسوف يراعي تخصيص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

وكشف الوزير عن أن إجمالي الذين قاموا بتسجيل أنفسهم علي الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة وصل إلي مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.