أردوغان يُلوّح بمصادرة أصول جديدة وسط جائحة كورونا

أشار الرئيس التركى ” رجب طيب أردوغان” إلى أوامر الضرائب الوطنية (Tekalif-i Milliye Emirleri) , كإشارة واضحة إلى أن الحكومة التركية قد تستفيد من جائحة فيروس كورونا لتوسيع سياسة الاستيلاء، التي استهدفت أصول منتقدو أردوغان منذ محاولة انقلاب في يوليو 2016.

وقد ذكر موقع ” نورديك مونيتور” أنه منذ الانقلاب 2016 , عملت الحكومة التركية بشكل منهجي على إفقار المعارضين، وتم تحويل أصولهم بما في ذلك العقارات، والحسابات المصرفية ، والملكية الفكرية وغيرها من الأصول المالية ، إلى الخزانة من قبل المحاكم بناءً على تهم الإرهاب ملفقة.

وبعد اجتماع لمجلس الوزراء في 6 أبريل، ذكّر الرئيس أردوغان الشعب التركي بأوامر الضرائب الإلزامية التي صدرت لتلبية احتياجات الجيش التركي ، قائلاً: “نحن أمة ضحت بجميع ممتلكاتها من أجل الحرية وفقًا للمواطن الوطني, فأوامر الضرائب الصادرة بموجب توقيع غازي [المخضرم] مصطفى كمال أتاتورك , يجب أن تُنفّذ”.

وشدد الرئيس أردوغان على أهمية هذه الأوامر في خطابه ، قائلا: “أود أن أذكرك بأوامر الضرائب الوطنية التي تحتوي على 55 مادة تحت 10 فصول: سيتم إنشاء لجنة ضرائب وطنية في كل مدينة ومنطقة. يجب على كل أسرة توريد الملابس الداخلية والجوارب والأحذية [للجيش], سيتم مصادرة 40 في المائة من جميع ملابس التجار والأسر وسيتم دفع ثمنها لاحقًا, سيتم مصادرة 40 في المائة من المواد الغذائية وسيتم دفع ثمنها لاحقًا, يجب أن يعمل الحدادين والمسابك والنجارين وجميع الورش الصناعية للجيش ؛ يجب أن توفر جميع المركبات المملوكة للمواطنين وسائل نقل عسكرية مجانية لمسافة 100 كيلومتر كل شهر, سيتم الاستيلاء على جميع الممتلكات المهجورة , يجب تسليم الأسلحة والذخائر إلى الجيش في غضون ثلاثة أيام, سيتم ضبط 40 بالمائة من قطع غيار الوقود والآلات, وستتم مصادرة 20 في المائة من جميع الماشية “.

وأعلن أردوغان الأسبوع الماضي عن “حملة تضامن وطني” بدلاً من فرض حظر تجول على الصعيد الوطني كما هو متوقع، داعياً المواطنين إلى التبرع للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا, في حين بدأت الاقتصادات العالمية في تقديم استجابة مالية قوية لمعالجة تفشي المرض، ترى الحكومة التركية التبرعات كمصدر مهم لمكافحة الوباء.