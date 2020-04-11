القوى العاملة: متابعة مستحقات مصري توفي بكورونا في السعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي بفيروس “كورونا”، السيد جعفر محمد الحسيني ، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، تلقي تقريرًا عاجلا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلي وفاة المواطن المصري السيد جعفر محمد الحسيني بفيروس كورونا، ويعمل بمؤسسة سلطان الشريف للمقاولات العامة, لافتا أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء “كورونا” المستجد، فقد قام المكتب بالتنسيق والمتابعة للوقوف على إجراءات دفن الجثمان بالتنسيق مع رئيس الجالية بالمدينة المنورة.

وقال إنه سيتم متابعة مستحقات المتوفي أولا بأول مع أسرته بعد إرسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة