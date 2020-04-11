تطهير وتعقيم مستشفي الزيتون والمنطقة المحيطة بها

صرح اللواء ” خالد عبد العال” محافظ القاهرة أن فريقاً متخصصاً قام بتطهير وتعقيم مستشفى الزيتون التخصصى والمنطقة المحيطة به , وذلك تحت إشراف مديرية الصحة للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين .

يُذكر فى هذا السياق أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة, قد أصدرت قراراً بإغلاق مستشفي الزيتون التخصصي لمدة 14 يوماً, وذلك بعد ظهور بعض الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ), بين الطاقم الطبي بعد مخالطتهم لسيدة مسنة مصابة تم استقبالها بالمستشفى لإجراء غسيل كلوي, كما أصدرت الأمانة العامة تعليمات لكافة العاملين بالمستشفى بالالتزام التام بالعزل المنزلي، واتخاذ كافة سبل الوقاية الشخصية.