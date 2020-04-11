نائب رئيس “عمال مصر” مجدي البدوي مهنئا حزب التجمع لمرور 44 عاما على تأسيسه :ظل صامدا بمواقفه وثوابته في الدفاع عن الفقراء والبسطاء والطبقة العاملة

بعث مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،والأمين العام للإتحاد العربي للصحافة والإعلام ،ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والأثار ،ورئيس إتحاد عمال الأسكندرية رسالة الى رئيس حزب التجمع لتهنئة “الحزب” بمرور 44 عاما على تأسيسه ..هذا نصها :”السيد النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع ..تحية طيبة وبعد ..أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة مرور 44 عاما على تأسيس حزب التجمع الوطني التقدمي العريق ،والتي إحتفلتم بها يوم 10 إبريل 2020 الجاري ،متمنيا لحزبكم الوطني المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة مصر كما عاهدناه على مدار تاريخه النضالي الطويل ،والمشرف .كان ولا يزال حزب التجمع يلعب دورا وطنيا في الحياة السياسية ،بما يحمله من تاريخ ومواقف وطنية ،وما يمتلكه من أدوات وكوادر سياسية وإعلامية،بمثابة مدرسة حقيقية للنضال والمعارضة من أجل المصلحة العليا للوطن ،فرغم العواصف التى أطاحت بالعديد من الأحزاب والمنابر السياسية إلا أن حزب التجمع مازال صامدا بمواقفه وثوابته في الدفاع عن الفقراء والبسطاء والطبقة العاملة الذين لازالوا في مقدمة أولوياته ،فلا نستطيع أن ننسى دور حزب التجمع ،وتصديه لخصخصة الشركات وبيعها بالمزاد العلمى، وكذلك رفضه التام لما يسمى بالمعاش المبكر،وتبنيه قضايا أصحاب المعاشات،كذلك دوره في البرلمان ومواقفه الثابتة من أجل تشريعات عادلة ومتوازنة خاصة القوانين الخاصة بالعمل والعمال التي طالما تبنى “الحزب” موقفا منها بضرورة وجود تشريعات تحمي العمال وتحقق التوازن في علاقات العمل ،ناهيك عن مواقفه من القضايا العربية والدولية ،ورفضه للتطبيع مع العدو الإسرائيلي ،وأيضا فضحه للرأسمالية المتوحشة التي تهدد العالم ،إضافة إلى تصدره المشهد في مواجهة التأسلم السياسي ،والجماعات الإرهابية ..

إننا ونحن نهنئكم بهذه المناسبة الطيبة نتمنى لحزبكم ولصحيفتكم “الأهالي” ،ولموقعها الإليكتروني المتميز ، النجاح والتوفيق لخدمة مصرنا الغالية والحبيبة ..

*مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،والأمين العام للإتحاد العربي للصحافة والإعلام ،ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والأثار .*السبت 11-4-2020″