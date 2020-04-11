د.عبد الفتاح مطاوع خبير المياه يكتب: مصر في حاجة ملحة لحكومة حرب

أتصور أن لجنة الزراعة والري بحزب التجمع تعتقد وإلى حد اليقين، أن مصر في حاجة ملحة لحكومة حرب، يكون لها أهداف جديدة تتناسب مع الأزمة الكونية الثانية، التي سببها انتشار فيروس كورونا، و أن يكون لحكومة الحرب من الصلاحيات، ما يؤهلها لاتخاذ القرارات المصيرية، و التي هي أشبه بعمليات الولادة القيصرية دونما تخدير، بهدف إنقاذ كل من الأم و الوليد المنتظر.

ولذلك كانت لجنة مشتركة من أمانتي الزراعة والري والفلاحين بحزب التجمع قد طلبت الإسراع في تحديد دورة زراعية صيفية عاجلة، تستهدف زراعة ٢,٣ مليون فدان أرز و ٣ مليون فدان أذرة ، و أوضحت اللجنة أن المياه المطلوبة متوفرة، وأن عمالتها من الفلاحين والمزارعين جاهزون، وأوضحت أن الغرض من هذا التركيب المحصولي الصيفي العاجل، هو توفير إنتاج من حبوب الأرز يكفي لإمداد ١٠٠ مليون مصرى بطبق أرز يومياً لمدة عام، و باقي الإنتاج للدول المجاورة، و كذلك إنتاج قدر مطلوب من حبوب الذرة يستخدم كمكمل للخبز أو كعلائق للمواشى و للدواجن.

وعلى الرغم من بساطة عرض اللجنة، إلا أن الوزارات المعنية بالأمر اكتفت ببعض التصريحات الصحفية و الإعلامية، و ملخصها التأكيد على أن مخازنها و دفاترها ممتلئة بالغلال و بالأرقام لمدة ٣ شهور و كله تمام يا شعب، مع أنها يجب أن تشغل نفسها أكثر بما يحدث على ضفاف النيل وعلى ضفاف دول العالم الأخرى، من توقف لبعض من الأنشطة الإنتاجية، و التغيرات التي حدثت وسوف تحدث في حركة التجارة العالمية، و تأثيراتها المباشرة المتوقعة على الأرصدة الغذائية والمالية التى تنكمش مع صباح كل يوم جديد و تتناقص ارقامها بالمخازن و بالدفاتر.

فما معنى أن تتحول حكومتنا إلى وزارة الحرب؟ معناه أن تكون قادرة على استباق الأحداث، و احتواء الأزمة قبل وقوعها، و قادرة على الفعل السريع والتحرك السريع، وأن تعي و تدرك أننا نعيش و سوف نعيش في عالم جديد، تختلف تحدياته عن العوالم السابقة، بتحدياتها التي عشناها وعاشها آباؤنا و أجدادنا.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن إعلان البيانات اليومية عن فيروس كورونا لبعض من رؤساء و ملوك دول العالم لشعوبهم، أصبحت هي القاعدة الأساسية للتنبيه والتحذير و للحظر و للمنع، كما أن البيانات اليومية الدقيقة عن أعداد المصابين بالفيروس و المتوفين و من تم شفاؤهم و من تحولت حالته من إيجابية إلى سلبية، و التي يدلي بها وزراء الصحة يومياً، ليس فقط لمواطني دولهم، و لكن ايضاً لمنظمة الصحة العالمية و مقرها مدينة چنيف بسويسرا، أصبحت أحد أسلحة مواجهة الفيروس، الذى لا يفرق بين أحد منا أو منهم أو منكم يا سادة يا كرام، فلماذا عندما طلبنا منكم مراجعة خططكم و برامجكم السابقة في العالم القديم عن التركيب المحصولى لصيف ٢٠٢٠ ، و اقترحنا إعداد تركيب محصولي جديد يتناسب مع معطيات العالم الجديد؟ لم نلحظ ما يشير إلى انشغالكم بدراسة الأمر؟ ولماذا اكتفيتم بالبيانات والتصريحات الصحفية و الإعلامية العامة والسابق ذكرها؟ و كأنكم لا تقدرون خطورة الوضع الجديد بعد كورونا .

ولعلكم تعلمون، أن عالم الأمس ليس هو نفسه عالم اليوم، لذلك فإن ما قمتم بإعداده في السابق لابد أن يعاد النظر فيه ويتغير وفقاً للوقائع الجديدة والتوقعات المستقبلية الجديدة، فلا يجب أن ننتظر حتى يحدث الصعب وأن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم.

ولو حاولنا تقريب المسألة فإننا نريد من أجهزة وزارة الزراعة والري وقطاعاتها المركزية وفي المحافظات أن تتحرك بالسرعة الواجبة لتغيير الدورة الزراعية الصيفية، فقط تحركوا مثلما تتحرك أجهزة وقطاعات وزارات الصحة والبحث العلمي في أنحاء العالم، لمواجهة تحديات الحاضر وتحديات العالم الجديد، ولعلكم لو نظرتم حولكم ستجدون معامل الأبحاث فى كل بقاع الأرض، تتسابق ليل نهار على تخليق الأمصال للتعامل مع الفيروس، و سترون شركات الأدوية العالمية تتسابق هى الأخرى ليل نهار لإنتاج الأدوية المطلوبة لعلاج الفيروس، و الذي لا أعتقد أن أى منها موجود بمخازننا أو بدفاترنا.

مع أطيب تمنياتنا لأجيالنا الجديدة في العالم الجديد، ان تكون اذكى من جيلنا القديم و طرق تفكيره العتيقة التى عفى عليها الزمن.

فلنحول المشكلة الراهنة إلى فرصة، ولنجعل من زراعة الموسم الصيفي القادم بعد أيام فرصة لإقرار تركيب محصولي صيفي جديد، يوفر للشعب المصري ما يحتاجه من أرز وذرة، ومقدمة للعودة للدورة الزراعية المخططة لمواجهة تحديات العالم الجديد، عالم تحديات كورونا وما بعدها، و لنتحرك بالسرعة الواجبة، ولنتخذ قراراتنا الزراعية والمائية لتوفير غذائنا في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان، و لنتحرك وكأننا في وزارة حرب.

*الدكتور عبد الفتاح مطاوع خبير المياه .