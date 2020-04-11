في ظل الجائحة : أمريكا تبني قاعدة جديدة في سوريا و تعزز دفاعاتها في العراق

*كتب مارك مجدي:أًصدرت إدارة ترامب الجمعة الماضية قرارً بنشر قافلة عسكرية في سوريا لبناء قاعدة جديدة.

و في مساء أمس بدأت القافلة الأمريكية المكونه من 35 سيارة تحمل المعدات و الأسلحة في التحرك متوجه لمدينة الشدادي بمحافظة الحسكة لبناء قاعدة عسكرية هناك وفقاً للقناة الاخبارية السورية.

و قد نشرت صور لتحرك القاقلة العسكرية علي الطريق المؤدية إلى الحسكه بحماية مروحيتان عسكريتان و تشكيل عسكري سوري تابع لقوات سوريا الديمقراطية .

و جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تملك 10 قواعد عسكرية في سوريا أخذت في التزايد بعد اندلاع الحرب, و معظمها قواعد عسكرية تتحكم في حقول الغاز و النفط السورية.

و علي جانب آخر, بدأت قعادة عين الأسد الأمريكية في العراق في تعزيز دفاعاتها, حيث بدأت في نشر صواريخ نظام باتريوت المضادة للطيران و بعض بطاريات الصواريخ الاخري. و تعتبر قاعدة عين الأسد هي القاعدة الأمريكية الأكبر بالعراق و التي تفرض السيطرة الأمريكية علي جزء كبير من الحدود العراقية السورية.

و يأتي ذلك في ظل انشغال الداخل الأمريكي بالجائحة و تزايد عدد الاصابات و الوفيات.