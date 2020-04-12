“الزراعة” تطلق مبادرة مستشارك الزراعي للرد على استفسارات المزارعين

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إطلاق مبادرة “مستشارك الزراعي”، لتلقى استفسارات وطلب الاستشارات في المجالات الزراعية المختلفة.

وأكدت الوزارة في بيان لها ان تلك المبادرة تأتي في اطار الاجراءات التي تتخذها الدولة، خلال الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد وتداعيات فيروس كورونا، والتيسير على المواطنين، والحد من حركتهم بقدر الامكان لمنع انتشار الفيروس، بحيث يتم اتاحة المعلومات والاجابة على الاستفسارات وتقديم الاستشارات، الخاصة بالانتاج النباتي والحيواني، لهم بسهولة بقدر الامكان.

وتابع البيان ان الاستشارات تشمل كافة الخدمات الزراعية المختلفة، الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة، فضلا عن استشارات كافة فروع البحث العلمي الزراعي.

ومن المقرر ان تنطلق المبادرة من خلال برنامج، يتم اذاعته على قناة مصر الزراعية، التابعة للوزارة يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع، الساعة ٣.٠٠ عصرا، ولمدة ساعة كاملة، يتم خلالها استقبال استفسارات المواطنين والمزارعين والمربين على مستوى محافظات الجمهورية والإجابة عليها في الحال.

وتعتمد المبادرة على قائمة، تضم مجموعة من الخبراء في المجالات الزراعية المختلفة للانتاج النباتي والحيواني والطب البيطري، يتواصل معهم المزارعين والمربين بالتناوب في وقت البرنامج، بغرض الحصول على النصائح والارشادات المجانية.

وحددت الوزارة ارقام

0 106 829 3536 – 0 2 -37603156

للتواصل مع الخبير لطلب الاستفسار مباشرة وقت البرنامج.

ودعت الوزارة كافة المزارعين والمربين والمواطنين، ممن لديهم اية استفسارات في المجال الزراعي في التواصل مع المبادرة في الوقت المحدد للحصول على الاستشارات المطلوبة.

تردد قناة مصر الزراعة على النايل سات ١١٢٢٧ رأسي.