النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات تتبرع بـ200 الف جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

أكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات برئاسة رجب السواحلي على الدور المهم الذي تلعبه النقابات العمالية في دعم الوطن وقت المحن والأزمات ،مثمنا خطة الدولة المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وأثاره خاصة على العمالة غير المنتظمة بإعتبارها الفئة الأكثر تضررا . وقال رجب السواحلي في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات تبرعت بمبلغ 200 الف جنيه لصالح صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة ،وتعويضها على الخسائر التي لحقت بها جراء “كورونا” .. وأشاد “السواحلي” بالقرارات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعويض العمالة غير المنتظمة ،وتأكيده على أن صحة المصريين هي الأهم ،مثما إلتزام الشعب المصري بالإجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها الحكومة .