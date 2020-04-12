منظمة الوحدة العربية تعلن مشاركتها في دعم وتأسيس المبادرة الشعبية “مصر السودان .. وحدة الهدف والمصير”

أعلنت منظمة الوحدة العربية برئاسة الصحفي محمد السعيد عن مشاركة المنظمة في مبادرة مصر السودان وحدة الهدف والمصير والتي أطلقها حزب الحرية المصري بمشاركة عدد من هيئات المجتمع المدني في مصر والسودان وبمشاركة شخصيات عامة مصرية وسودانية وعدد من رؤوس القبائل والعائلات السودانية.

جدير بالذكر أن المبادرة تمثل تحرك شعبي مصري سوداني في إطار دعم العلاقات المصرية السودانية في كافة المجالات وعلى مستوى العلاقات الشعبية. كما تعمل المبادرة علي تحقيق مزيداً من التكامل بين الشعبين ودعم العلاقات التجارية بينهما , وكذا دعم حرية حركة الأفراد بين البلدين لأغراض السياحة والتعليم والعلاج والعمل , بالإضافة للتبادل الثقافي والبحث العلمي والأنشطة الشبابية بين الدولتين بالإضافة لدولة جنوب السودان.