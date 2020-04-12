صندوق تحيا مصر يوفّر 10 أطنان من المواد الغذائية.. و2.5 طن لحوم لسكان قرية المعتمدية داخل الحجر الصحي

قام صندوق تحيا مصر صباح اليوم الأحد بتوفير قافلة محملة ب ١٠ أطنان من المواد الغذائية و٢.٥ طن من اللحوم لقرية المعتمدية بمحافظة الجيزة والتي تخضع حاليا للحجر الصحي، وذلك لرعاية أهالي القرية خلال فترة الحجر الصحي .

يأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة التي أطلقها الصندوق لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدعم القطاع الطبي ورعاية أسر العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بفرض حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق يعمل كمعاون لأجهزة الدولة كافة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الهدف من توصيل المواد الغذائية لقرية المعتمدية هو ضمان توفير المواد الغذائية لأهالي القرية طوال فترة الحجر الصحي، وذلك تنسيقا مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمة

وأضاف: قام الصندوق خلال الاسبوع الماضي بتوزيع المواد الغذائية على الصيادين المتواجدين على ضفاف النيل بمنطقة مصر القديمة والوراق، لرعاية أسرهم، ومن المنتظر توزيع المواد الغذائية على عدد من أسر العمالة غير المنتظمة بمنطقة منشأة ناصر لتخفيف أعباء المعيشة من على عاتقهم خلال فترة حظر التجوال.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وفّر 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي لدعم القطاع الطبي، ويتم التنسيق حاليا لتدبير 124 جهاز تنفس صناعي إضافية فضلا عن التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة في تدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عيني .

وأكد أنه جاري التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول التي واجهتها البلاد مؤخرا، حيث تم رصد 100 مليون جنيه من الصندوق لدعم هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .