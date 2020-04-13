جون جبور : 85 % من حالات الشفاء بمصر من ” كورونا ” بدون علاج

أكد جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أنه لا يمكن مكافحة فيروس ” كورونا ” إلا بتطبيق حزم إجراءات صارمة، فالمسؤولية المجتمعية مهمة جدا لتخطى التداعيات الخطيرة للفيروس، موضحا أن ” كورونا ” من الفيروسات الذكية ولا ينتشر من خلال جثامين المتوفى .

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بمراقبة الأمراض التنفسية الحادة من خلال منظومة الترصد العالمي منذ عام 1995، مؤكدا أن المنظمة تعمل مع وزارة الصحة المصرية للتغلب على التداعيات السلبية لكورونا، فمصر جزء من الشبكة العالمية لمكافحة الأنفلونزا وتشارك العالم أجمع في اللقاحات التي يتم إنتاجها، قائلا : ” جميع وفيات كورونا في مصر مصابون بأمراض مزمنة” .

وقال أن حالات الإصابة بمصر وصلت إلى 2065، وارتفعت حالات الشفاء إلى 447 وخروجهم من مستشفى العزل، كما ارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 589 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 159 حالة وفاة، و 85 % من حالات الشفاء بمصر من ” كورونا ” بدون علاج، مشيرا إلى أن الزيادة في الإصابات بكورونا لا تقلق ، طالما تسير وفق الإجراءات التي تتخذها الدولة .

وناشد الجميع بتطبيق كافة أساليب الوقاية من غسل اليدين والتعقيم وإتباع نظام صحي سليم لتقوية المناعة، وأيضا ضرورة التزام المنزل والحد من الاختلاط لمنع تفشى الإصابة بالفيروس .