مجدي البدوي يدعو عمال مصر إلى زيادة الانتاج لبناء اقتصاد قوى ومواجهة كل الازمات والكوارث

دعا مجدى البدوى نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، العمال عمال مصر الى ضرورة زيادة الإنتاج وإتقانه خلال المرحلة الحالية وعدم اعتبار دعوة الحكومة للشعب بالجلوس فى البيت الهدف منها غلق المصانع وتوقف دوران عجلة الإنتاج.

وأكد البدوى في تصريحات صحفية اليوم الإثنين بأن الدعوات بالجلوس فى المنزل موجهة فقط للذين حددهم قرار رئيس الوزراء من السيدات اللواتي لديهم أطفال اقل من ١٢ عام بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة وذوى الهمم،اما الفئات الأخرى فلقد صنفهم قرار رئيس الوزراء إلى نصفين الأول منهم يستطيع أن يعمل من منزله ،والجزء المنتج يتم تقسيمهم بنظام “الورادي” ، حتى يقل التزاحم ولاينتقل الفيروس بين الناس .

وقال البدوي انه يجب هنا على الفئات التى تعمل من خلال منازلهم ان تمنح عملها ساعات إضافية توازى الوقت الذى تستهلكه فى المواصلات،اما الفئات التي تعمل من مواقع العمل فيجب عليها تطبيق الاجراءات الاحترازية التى تحميهم من انتقال الفيروس وفى المقابل بذل مجهود مضاعف لسببين:الأول انه يؤدى دوره ودور الزميل الموجود فى الراحة..والسبب الثانى انه يساعد الدولة فى تحمل زميل آخر تضررت مهنته من الأزمة الحالة التى يمر بها العالم.

وأضاف البدوي بأن زيادة الانتاج وجودته هو السبيل الوحيد لبناء اقتصاد قوى للدولة المصرية نتستطيع من خلال مواجهة كل الازمات والكوارث التى تحيط بالبلاد خلال المرحلة الحالية

وفى النهاية قال البدوى إذا كنا نريد كسب تلك المعركة،فعلينا بالانتاج.