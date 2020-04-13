شعراوي : لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء علي املاك الدولة

قاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، يرافقه أحمد راشد محافظ الجيزة ميدانياً أعمال إزالة 25 عقاراً تم اقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحي الوراق وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والاجهزة المعنية .

وأعلن وزير التنمية المحلية ، عن نجاح الدولة في استرداد ٢ مليون متر مربع من أراضي أملاك الدولة بكافة المحافظات بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة .

وقال اللواء محمود شعراوي ، أن السادة المحافظين يتابعون على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية

بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لإستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات .

وأكد اللواء محمود شعراوى ، أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية اثناء تطبيقها الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون .

وقال الوزير أن أجهزة الدولة المعنية لن تسمح بأي محاولات لعرقلة جهود المحافظات لتنفيذ إزالة كافة التعديات وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي نص عليها القانون وظبط الادوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها .

وقال اللواء محمود شعراوي أنه تلقي تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة لحملات إزالة التعديات والمخالفات ، والتي أسفرت عن إزالة ٣٠٠ حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى ١١٥٠ حالة واسترداد حوالي ٢ مليون متر مربع وإزالة ٥١ حالة تعديات بالزراعة ليصل اجمالي ما تم استرداده حوالي ٧٥٧ من أملاك الدولة بالمحافظات ، كما تم إزالة ١٢٧ حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى ٢٩٧٧ حالة بإجمالي ٨٣ ألف متر مربع ، و٦٠٠ حالة إزالة لتعديات وبناء علي الأراضي الزراعية ليصل الإجمالى إلى ٣٤٠٠ حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وشدد اللواء محمود شعراوي علي أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء علي املاك الدولة والاراضي الزراعية او البناء المخالف، لافتاً الي أن حق الوطن والشعب لن يضيع ولا تساهل في مواجهة أي محاولات للتعدي علي أملاك الدولة والاراضي الزراعية .

ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بإستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها فى المهد.

وطالب اللواء محمود شعراوي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظات لمنع أي تعديات جديدة علي اراضي املاك الدولة التي تم استردادها ومتابعته علي بصورة يومية .

وشدد شعراوي خلال متابعته اعمال الازالة علي ضرورة توفير كمامات طبية للعاملين في الازالات حفاظاً علي سلامتهم .

ومن جانبه اكد محافظ الجيزة أن العقارات الجاري ازالتها متعدية علي حرم المحور استغل المخالفين انشغال الدولة بتنفيذ الاجراءات الوقائية لمجابهه فيروس كورونا وقامو بمؤكدا انه سيتم محو العقارات بالكامل وإزالتها حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة لافتا أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) لإنجاز عمليات الإزالة حيث تصل اطوال بعض العقارات الي 8 أدوار .

وأوضح راشد أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة مؤكدا انه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها، مناشدا مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم .