وزير الرى يوجه باستمرار غلق حدائق الرى بالقناطر الخيرية خلال أعياد الربيع

وجه الدكتور ” محمد عبد العاطى” وزير الموارد المائية والري, فى ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19 , وضمن ما تتخذه وزارة الموارد المائية والرى من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة لها، بضرورة استمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعاً لإنتشار الفيروس بين المواطنين.

وتهيب وزارة الموارد المائية والري السادة المواطنين بالالتزام بتلك التعليمات حرصا على الصحة العامة وتنفيذ كافة التعليمات الطبية لمجابهه الفيروس وتجدر الاشارة الى ان وزارة الموارد المائية والرى كانت قد قامت بأعمال تطوير وتأهيل لكافة الحدائق والمتنزهات التابعة لها بمنطقة القناطر الخيرية مثل حدائق ( عفلة والمناشى ومتحف علوم المياة ) وجارى الانتهاء من باقى الحدائق حتى تكون متنفس لكافة المواطنين للاستمتاع بها.