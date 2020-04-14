فايق جرادة “للأهالى”: الإعلام الرسمي والحرب على فيروس كورونا

لم نعتاد من قبل على كل ما يحدث من وراء وباء فيروس كورونا, فقد وضع هذا الفيروس قواعد وأسس حياتيه لم نفهمها حتى اللحظة, فالعالم في حال من التفكك أمام العدو الجديد وفي المقابل فقط وضع هذا العدو أسس ومعايير إعلامية لم نعتاد عليها, كذلك وكأنه واقع جديد وأسس جديدة, أفرزته تلك الجائحة التي سيطرت على كل المعمورة, وأصبحت القرية الصغيرة التي آمنا بها عبر العولمة والغزو الفضائي وعالم الإلكترونيات والحضاره الرقمية وغيرها الكثير, غير قادرة فعلاً على الصمود في وجه هذه الجائحة المرعبة, ومن أهم تلك الأسس هو الواقع الإعلامي الجديد أو أعني بشكل أدق بصيغة السؤال, هل استطاع الاعلام المرئي والمسموع والمقروء التعاطي مع هذا الوباء بطريقه مهنية معلوماتية, تعطي الحقيقه والشفافيه وتبعد الخوف والذعر عن الناس ؟؟!!

سوْال ليس استنكارياً بكل تأكيد ولكنه الواقع الذي نعيشه, أم أن طبيعة هذا الفيروس أدى الى التسرع والإسراع من قبل بعض الإعلاميين من محطات تلفزة إلى منصات إلكترونية, في تناقل المعلومات حتى ولو كانت خطأ, جميعنا تأثر ونرى بعيوبنا ما يجرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي, والتي أصبحت هى المنصات المهمة التي تتداول فيها اخبار ومعلومات الفيروس والنصائح والفبركة الإعلامية المشهدية والدعايات السلبية, التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وبكل تأكيد فإن الإعلام بمصنفاته المختلفة كان هادفاً منذ البداية في تخفيف الشحنات السلبية لدى كل البشر والتي أصبحت لديها فوبيا كورونا, وبعضٌ منها فشلت في اختبار المصداقية والشفافية وهذا برأي العديد من الإعلامين المختصين, والذين حمّلوا جمهور وسائل التواصل الاجتماعي جانباً كبيراً من المسؤولية فيما يجري الحديث عنه من جوانب سلبية، أفرزها استخدام تلك الوسائل خلال الأزمة، من نشر أخبار مفبركة، إلى نشر شائعات، وبالتالي أدى الى الخوف والذعر في نفوس الناس، الذين وضعتهم الأزمة في حالة من القلق مما دفعهم للتشبث بأية معلومة ربما تكون في أساسها غير صحيحة, وهذا ما تم ملاحظته منذ بدء انتشار الفيروس واعتباره وباءً عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية, فقد بدا واضحاً على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، أن هناك مايشبه حالة من الذعر والهلع الجماعي، التي يروج لها قطاع كبير من رواد تلك المنصات.

ما أودّ قوله هو أنني كنت من الذين يومنون بالإعلام الرسمي ومازلت في ظل تواجد الاٍرهاب الدولي والإرهابيين, الذين اختفوا فجأة الآن نتيجه محاربتهم لفيروس كورونا؟؟!! وما زلت مؤمن بأن الاعلام الرسمي هو أحد الأدوات المهمة للتغير النمط المجتمعي, وتغير بعض العادات والتقاليد لأسباب نعرفها جميعاً, فيكفي مثلاً أن نقول أن التلفزيون بشكل عام هو تلفزيون أسري يدخل كل بيت, فما بالك الآن وفي ظل تخبط معلوماتي! مرعب ومخيف وأحياناً الحقيقة لا تمت بالواقع بشئ, فكل شئ أصبح مفبركاً في حربنا الدائرة مع فيروس كورنا أيقنت أكثر أن من يقود يجب أن يتابع وأن من يقود عليه الاهتمام والمعرفة بكل شئ، أيقنت أكثر بعد كل هذا أن الطابع الإنتاجي والتوعوي والإرشادي مهم جداً, والتى هى بالضرورة أن يكون حيث تفرض علينا الظروف الآن أكثر من أي وقت وضع الخطط والبرامج والرؤي المبينة علي أسس محاربة فيروس كورونا وفيروس الاحتلال مع دعواتنا دايما بالسلامة لكل البشرية.

أيقنت أكثر أن العبء المنوط بجهاز التلفزيون الآن وبالرغم من وجود كل أنواع التكنولوجيا, يتطلب صيغ مختلفة لصناعة صورة إبداعية وطنية تتماشى مع الواقع المعاش, فكرياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً, وأيقنت أكثر أن سياسة إسرائيل الفاشية الإحلالية تستلزم حركة إعلامية مرئية نشطة ومكثفة, وفقا لخطة إعلامية شاملة تتوازى مع الخطط السياسية والدبلوماسية الفلسطينية والعربية لمواجهة هذه السياسات العنصرية, أيقنت أكثر أن عمقنا العربي نستطيع من خلال وحدة عربية فاعلة, مهما كانت التحديات والظروف.

نعم مما لا شك فيه فإن التلفزيون له أهميه كبيرة في حياتنا الراهنة , حيث لم يحدث أن ترك تطور تكنولوجي جديد مثير في حياتنا المعاصرة كما فعل التليفزيون, فقد دخل هذا الاختراع إلى بيوتنا ونفوسنا وتغلغل في تفاصيل حياتنا محدثا فيها تغييرات كبيرة على كل الأصعدة, فكان وما زال مصدرا ثقافياً للأخبار والتربية والعلم والفن والسياسة والاقتصاد، هذا بالإضافة إلى كونه الوسيلة الترفيهية الأولى في غياب دور العرض السينمائية، والنشاط المسرحي, ولدى التلفزيون تمايزات تخصة دون غيره من الوسائل .

وعليه تبقى هناك أسئلة عديدة ضمن هذا المعطيات, تنطوي جلها على جوهر التغيير اللازم إحداثها في هذه المؤسسات, وهو تغيير يجب أن يحدث آجلا أو عاجلاً, بشكل علمي ومنهجي مدروس بحساسية مطلقة وبجهد جماعي, يعي أهمية إحداث التغيرات الجوهرية اللازمة نحو المأسسة والتطوير وتحسين الانتاج كماً ونوعاً, خاصه وأن العالم ما بعد كورونا ليس هو العالم نفسه قبل كورونا.

إذا كان لا بد للإعلام الرسمي والذي وحدّ كل جهوده متوازيا مع روي القيادة في محاربة هذا الفيروس كلا في موقعه, وسوف اعطي مثلا التلفزيون الفلسطيني وهو من أوائل التلفزيونات, الذي استطاع وفق رؤيه قيادته وقياده الشعب الفلسطيني أن ينتبه لمخاطر هذا الفيروس, ويعمل على اعطاء المعلومه والنصيحة والإرشادات ويغطي كل ما يتعلق بهذا الفيروس, ليس فقط في المناطق الفلسطينية بل بكل العالم عبر كل مراسلي المنتشرة في كل مكان .

لقد اكتسب تلفزيون فلسطين ثقة عالية جداً في المتابعة الحقيقية, لكل ما هو جديد ولحصر هذا الفيروس, دون أن ينشر الذعر والرعب في صفوف المواطنين, وهذا ما أودّ الحديث عنه, ومثال آخر وأنا أتابع كغيري التلفزيونات المصرية بكل تنوعها عملت على توصيل المعلومة بكل شفافية, وأعطت الإرشادات والتوجيهات اللازمه بناءً على توجيهات الدوله المصرية, وهناك أمثلة كثيرة, ولكن هل عادت وسائل الإعلام الرسمية لتسحب البساط من تحت وسائل التواصل الاجتماعي بفعل تلك الأزمة, وهل يتجه الناس تلقائياً في أوقات مثل تلك الأزمات لوسائل الإعلام الرسمية, وهل فقدت أو أصبحت هناك أزمة فقدان ثقة في وسائل التواصل الاجتماعي المستحدثة، خاصة في أوقات الأزمات؟!

على ما يبدو فإن هناك حاجة كبيرة جداً من خلال هذه الأزمة للحقائق الموثوق بها, والتي تطمئن كل هؤلاء الناس والذين أصابتهم الهيستيرا بفعل المعلومات غير الدقيقة, التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي”. لذلك تلفزيون فلسطين بكوادره وقيادته ومراسلينه المنتشرين في العالم , قد أثبت مصداقيته وشفافيته تجاه التعامل مع فيروس كورونا وبرهن أكثر وأكثر على سر بقاءه معلماً إعلامياً يحتذى به فى الحفاظ على الدولة الوطنية.