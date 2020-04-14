تقرير مسرب: كيف تأمر الجناح المحافظ لإفشال جيريمي كوربن في بريطانيا؟

كتب: مارك مجدي:في 4 أبريل 2020 أنتهت فترة رئاسة جيريمي كوربن لحزب العمال البريطاني بعد أن أعطي أملاً كبيراً في استرجاع الحزب لدوره الذي لم يتمكن من النجاح في الانتخابات و تشكيل الحكومة لفترة طويلة من الزمن, لكن لم يتمكن كوربن من تحقيق المرجو و فشل الحزب في الحصول علي عدد المقاعد المطلوبة لتشكيل الحكومة رغم الأمال المرتفعة, و هو الذي مكن الجناح المحافظ من استرداد قيادة الحزب.

و لكن سرعان ما ظهرت أدلة كثيرة تدعم فرضية أن الجناح المحافظ داخل الحزب أفشل مجموعة كوربن و منعهم من تحقيق الهدف, فالجناح المحافظ سيطر عملياً علي كافة أجهزة الحزب مما جعل مهمة كوربن الأصعب علي الإطلاق.

عمل مسئولي الحزب المعارضين لجيريمي كوربن لإفشال الحزب في انتخابات 2017 علي أمل أن تؤدي النتيجة السيئة إلى تراجع شعبية كوربن داخل الحزب. و هو ما تؤكده التحقيقات داخل الحزب الأن.

فبعد تسرب رسائل من الايميل و الواتس أب التي تشير إلى أن مسئولي الحزب من الجناح المحافظ أصيبوا باليأس بعد صعود الحزب بقيادة كوربن في استطلاعات الرأي أثناء الحملة الانتخابية.

ظهر تقرير من 860 صحفة تسرب أجزاء منه إلى عدة صحف يثبت ” معارضة غير منطقية لقائد الحزب” و الذي ” عرقل أداء الحزب الطبيعي و أدي إلى ثبوت تهمة معاداة السامية علي كوربن و حزب العمال” علاوة علي بعض الممارسات الأخري التي أضعفت أداء الحملة الانتخابية للحزب, مثل رفض مشاركة المعلومات و عدم مباشرة أعمالهم بشكل فعلي. ” لقد أتوا الي مكاتبهم و جلسوا دون عمل”.

و تثبت الرسائل المرفقة في التقرير( المشار إلى أجزاء منه في جريدة الاندبندنت) إن مسئولي الحزب وضعوا خطة لكي يظهر كل شيء علي مايرام, بينما حرضوا العاملين بالحزب لعدم اتمام الأعمال المطلوبة.

كما يظهر التقرير بالتفصيل حوارات طويلة برسائل نصية بين بعض مسئولي الحزب المحافظين عن زملائهم من اليساريين, و معظم هذه الرسائل تحتوي علي نعوت و الفاظ سيئة تجاه المسئولين اليساريين البارزين بالحزب. تمنيات بالموت و نعت بالمثلية و الاضطراب النفسي.

و تشير هذه الرسائل إلى عمليات ابتزاز و اخضاع خضع لها بعض المسئولين الأخرين من المحافظين داخل الحزب الذين رفضوا التعاون مع مخطط إفشال كوربن.

و حسب التقرير, أثناء المنافسة الأنتخابية داخل الحزب في 2015-2016, قام بعض الموظفون داخل الحزب باقصاء عدد من المصوتين لمنعهم الإدلاء بأصواتهم لصالح كوربن.

و تعرض التقرير بالتفصيل إلى سوء استخدام الموارد المالية للحزب من قبل بعض المسئولين” موراد الحزب- التي يمولها أعضاء الحزب- غالباً ما استخدمت في بعض الحالات بعيداً عن أهداف الحزب”. حيث تضمن بعض الرسائل التي تشير لمساعدات مالية في انتخابات 2017 لبعض المرشحين الذين اشتهروا بنقدهم لكوربين.

ظهرت مطالبات من داخل الحزب لنشر هذا التقرير للجمهور ليدرك مؤيدي حزب العمال ما حدث في الانتخابات الأخيرة و سبب فشل أحد أهم محاولات الحزب لاستعادة دوره بقيادة جيريمي كوربن.

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