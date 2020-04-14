نائب يطالب بإغلاق أسواق الملابس والسلع البعيدة عن الاحتياجات اليومية

تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء وزارتي الداخلية والإدارة المحلية لاتخاذ موقف لمواجهة الأسواق في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية والتي تمثل بيئة خصبة لنشر فيروس كورونا.

وأشار النائب، إلى أن حالة الزحام التي تشهدها الأسواق هذه الأيام في عدد من المناطق مثل العتبة والموسكي وغيرها أصبحت تمثل خطرا داهما في انتشار فيروس كورونا بصورة يصعب السيطرة عليها. وحذر جون طلعت من أن المنظر العام الذي شهدته الأسواق أمس، وحالة الزحام بها تنسف كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة الفترة الماضية لمحاصرة الفيروس.

وأشار طلعت، إلى أن هناك حالة من التهاون والتراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مما ينذر بكارثة لن نتحمل عواقبها. وطالب جون طلعت بسرعة اتخاذ قرار بإغلاق ووقف التعامل في الأسواق الشعبية الخاصة بالملابس والسلع المعمرة وغيرها من الاحتياجات غير الضرورية للاستخدام اليومي للمواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والصارمة في إحكام الرقابة على أسواق الاحتياجات اليومية مثل الخضر والفاكهة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة التباعد الاجتماعي بين الباعة بما يساهم إلى حد كبير في منع فرصة انتشار العدوى.