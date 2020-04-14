(الطاقة الذرية): تواجد مستمر لخبراء الهيئة بكافة المنافذ البحرية والجوية

أكدت هيئة الطاقة الذرية تواجد خبراء الكشف الاشعاعي التابعين لها, بشكل دائم ومستمر في كافة منافذ الدولة البحرية والجوية, للتأكد من خلو الواردات من أي تلوث إشعاعي قد يؤثر على البيئة وصحة المواطن المصري، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر بيان أصدرته الهيئة اليوم الثلاثاء/ أنها تواصل تقديم الخدمات اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة بصورة منتظمة, ولا سيما القطاع الصحي مع استمرار دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والتصديرية, حتى لا تتأثر تلك الصناعات خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد , وذلك بصفتها الجهه الوحيدة المنوط بها تقديم تلك الخدمات في مصر.

وأوضح البيان أن الهيئة تنتج وتورد النظائر المشعة الطبية, لأكثر من 88 مركز طب نووي ومستشفيات أورام حكومية وخاصة في 20 محافظة، وأنها وفرت خلال الايام الماضية 99 مولد (تكنسيوم) و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات في مصر.

وأشار البيان إلى أن الهيئة عقمت ما يقارب ألفا و245 مترا مكعبا من المنتجات الطبية والاعشاب خلال الفترة من 18 مارس الماضي حتى 13 أبريل الجاري.