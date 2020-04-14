أمين حزب التجمع بمركز جهينة يشارك في تطهير مصالح حكومية وشوارع “المركز”.. وفرغلي يشيد بدور رجال الحزب في المحافظة لمواجهة الوباء ..

في الصورة مصطفى عبد العظيم امين مركز جهينة لحزب التجمع تحت التأسيس ومعه وفد من اعضاء حزب التجمع يقوم بتعقيم بعض المصالح الحكومية والشوارع بجهينة بمحافظة سوهاج فى اطار المبادرة التى يقوم بها حزب التجمع بسوهاج فى مراكز المحافظة فى التعقيم ضد فيرس كورونا .وأكد حمادة فرغلي امين المحافظة على إشاده بدور رجال حزب التجمع بالمحافظة ليس فقط بتهطير المؤسسات والمواقع المختلفة وإنما بتوعية الجماهير بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للتصدي لهذا الفيروس ..