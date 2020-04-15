حزب التجمع ينعي الشهيد البطل محمد الحوفي..ويؤكد إصرار المصريين على مواجهة الإرهاب ودعمه لرجال الشرطة والقوات المسلحة في تصديهم لكل التنظيمات الإرهابية ومن يدعمونها  في الداخل والخارج

في بيان له يتقدم حزب التجمع بخالص العزاء للشعب المصري في استشهاد البطل الشهيد محمد فوزي الحوفي ، الذي لقي ربه وهو يؤدي واجبه بشجاعة في مواجهة الإرهابيين الجبناء دفاعا عن مقدرات الدولة المصرية ، ويؤكد حزب التجمع دعمه الكامل لجهود أبطالنا من رجال الشرطة والقوات المسلحة في تصديهم لكل التنظيمات الإرهابية ومن يدعمونها سواء في الداخل والخارج ، كما يؤكد تأييده المطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصراره الدائم على قطع الطريق على قوى التطرف والإرهاب في العودة إلى سابق عهدها في التلاعب بمشاعر المصريين الدينية ، واستغلال الدين لتحقيق مستهدفاتهم السياسية .

ويشدد ” التجمع ” على أن الإرهاب الجبان لن ينال من إرادة الشعب المصري وصموده في مواجهة الإرهاب و أعوانه والداعمين له بالمال والسلاح والإعلام سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو دول .

ويدعو حزب التجمع المجتمع الدولي كله والمنظمات الأممية لتحمل مسئولياتهم في مواجهة الإرهاب، والتصدي بشرف للدول الداعمة له، وشل قدراته على تنفيذ مخططاته الخبيثة في هدم الدول الوطنية.