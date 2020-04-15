الشهيد محمد فوزي الحوفي
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حزب التجمع ينعي الشهيد البطل محمد الحوفي..ويؤكد إصرار المصريين على مواجهة الإرهاب ودعمه لرجال الشرطة والقوات المسلحة في تصديهم لكل التنظيمات الإرهابية ومن يدعمونها  في الداخل والخارج

كتب جريدة الأهالي
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في بيان له يتقدم حزب التجمع بخالص العزاء للشعب المصري في استشهاد البطل الشهيد محمد فوزي الحوفي ، الذي لقي ربه وهو يؤدي واجبه بشجاعة في مواجهة الإرهابيين الجبناء دفاعا عن مقدرات الدولة المصرية ، ويؤكد حزب التجمع دعمه الكامل لجهود أبطالنا من رجال الشرطة والقوات المسلحة في تصديهم لكل التنظيمات الإرهابية ومن يدعمونها سواء في الداخل والخارج ، كما يؤكد تأييده المطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصراره الدائم على قطع الطريق على قوى التطرف والإرهاب في العودة إلى سابق عهدها في التلاعب بمشاعر المصريين الدينية ، واستغلال الدين لتحقيق مستهدفاتهم السياسية .
ويشدد ” التجمع ” على أن الإرهاب الجبان لن ينال من إرادة الشعب المصري وصموده في مواجهة الإرهاب و أعوانه والداعمين له بالمال والسلاح والإعلام سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو دول .
ويدعو حزب التجمع المجتمع الدولي كله والمنظمات الأممية لتحمل مسئولياتهم في مواجهة الإرهاب، والتصدي بشرف للدول الداعمة له، وشل قدراته على تنفيذ مخططاته الخبيثة في هدم الدول الوطنية.

 

جريدة الأهالي
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