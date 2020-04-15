القوى العاملة: التفتيش علي 2696 منشأة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعة 2696 مصنعا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات ، حيث قامت الشرقية بالتفتيش على 270 منشأة، والجيزة 237 منشأة، والبحيرة 188 منشأة، والقليوبية 173 ، والإسكندرية 170 منشأة، وسوهاج 167 منشأة، والدقهلية 146 منشأة، ودمياط 143 منشأة ، وجنوب سيناء 138 منشأة، والغربية 124 منشأة ، والمنيا 107 منشآت، وكفر الشيخ 102 منشأة، وباقي المحافظات أقل من 70 منشأة.

كما أظهرت التقارير قيام 46 منشأة بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال، وغلق احترازي لـ 11 منشآت.

وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: “يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة”.

كما تابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.