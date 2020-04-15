” هيئة الدواء المصرية “: الحديث عن لقاح أو دواء لعلاج “كورونا” سابق لأوان

أكدت الهيئة المصرية للدواء ، أن الحديث عن أية أدوية أو لقاحات للوقاية أو علاج حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد مازال سابقا لأوانه، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء أو لقاح للوقاية من الفيروس أوعلاج من الإصابة به .. حيث إن جميع الأدوية المطروحة مازالت في إطار الاستخدام التجريبي.

وأكدت الهيئة – في بيان اليوم /الأربعاء/ – أنها تتابع باهتمام مع كافة الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية هذا الشأن؛ للوقوف على مستجدات نتائج التجارب المعملية والدراسات السريرية التي تجرى حالياً لاختبار مدى فعالية وأمان الأدوية المقترحة لعلاج حالات الإصابة بالفيروس بمختلف دول العالم.

وناشدت الهيئة ، المواطنين بمراجعة مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار عدوى فيروس “كورونا” المستجد .