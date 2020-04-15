مستشار رئيس الجمهورية في حوار مهم حول “كورونا” باذاعة الشرق الاوسط ..غدا

العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة خبير الطب النفسي العالمي الشهير ومستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي سوف يحل ضيفا على الاذاعي احمد ابراهيم مدير عام التنسيق والمتابعة بالإذاعة المصرية في حوار مهم لبرنامجه” الحلم المصري” والذي سوف يذاع العاشرة مساء بعد غدا الخميس في اذاعة الشرق الاوسط

يقرأ ويحلل المشهد العالمي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في كل الدول كما يتناول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لحماية المواطنين ومواجهة الفيروس

د عكاشة يتناول أيضا تأثير الحالة النفسية للمواطن في مواجهة الأمراض والفيروسات وأيضا العلاقة بين الحالة النفسية للإنسان وجهاز المناعة الذي يقاوم الأمراض

مستشار رئيس الجمهورية ومن خلال البرنامج يؤكد أن الإصابة بالكورونا ليست وصمة عار تجعل المواطنين يخافون من المصاب به أو يرفضون دفن جثمان المتوفى منه في مقابرهم،

عالم الطبي النفسي الشهير يقدم نصائحه للمواطنين من أجل مساعدة الدولة في مكافحة المرض والقضاء عليه في اقرب وقت وأقل خسائر

البرنامج من إعداد وتقديم احمد ابراهيم