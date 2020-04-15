انتخاب الطيار رشدي زكريا عضوا في مجلس المحافظين بالإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA

تقديرا لمكانة مصر و دور مصر للطيران الريادى في صناعة النقل الجوي، انتخب أعضاء لجنة مجلس المحافظين بالاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA ، الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عضوا بلجنة المحافظين بالإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.

وقد أعرب الطيار رشدي زكريا، عن سعادته بثقة أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي وانتخابه عضوا بلجنة المحافظين في أكبر اتحاد دولي لشركات الطيران حول العالم IATA.

علما بأن لجنة المحافظين بالاياتا تقوم بدور مناقشة القضايا الاستراتيجية والوضع الحالى لصناعة النقل الجوى وشئون الأمن والسلامة والشئون البيئية، بالاضافة الي تطورات تشغيل الطائرات والضرائب والتشريعات التى يتم فرضها من قبل بعض الدول ومشروعات البنية التحتية الخاصة بالمطارات والملاحة والتحول الرقمى وخطوات تنفيذ الاستراتيجيات للإياتا ومناقشة جميع أهداف الاتحاد.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى الآياتا يضم فى عضويته أكثر من 290 عضواً من شركات الطيران من إجمالى 180 دولة والتى تتحكم فى نحو 82% من حركة النقل الجوى على مستوى العالم متمثلة فى كبرى شركات الطيران والشحن الجوي.