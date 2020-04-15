وزارة التموين والتجارة الداخلية “جوميا” تنضم لمبادرة “أهلًا رمضان” لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بخصومات تصل الى 30%

تأكيداً على دورها كجزء من نسيج هذا الوطن، أعلنت جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في السوق المصرية انضمامها لمبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية ” أهلًا رمضان ” تحت شعار”معا من أجل المستهلك” والتي تهدف إلى توفير عدد من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية المخفضة التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الشهر الكريم والتي انطلقت يوم الجمعة 10 من أبريل الحالي.

و قد قامت جوميا بتخصيص نافذة على منصة و تطبيق جوميا تحمل اسم مبادرة ” أهلًا رمضان ” و تشمل مجموعة من المنتجات الاساسية بتخفيضات متنوعة حسب نوع السلعة و ذلك بالتعاون مع شركاء أعمالها من أصحاب العلامات و المحلات والسلاسل التجارية.

وصرح الأستاذ/ أيمن حسام الدين مساعد الوزير للتجارة الداخلية – بوزارة التموين والتجارة الداخلية “أشكر لشركة چوميا مشاركتها في معارض أهلا رمضان لهذا العام وتعد مشاركة منصات التجارة الالكترونية نقلة هامة في مسار المعارض التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بما تساهم به في توفير السلع الاساسية للمستهلك المصري بتخفيضات جيدة .. أيضاً بتخفيف الزحام علي السلاسل التجارية التقليدية خصوصاً في ظل أزمة انتشار ڤيروس كورونا المستجد … كما أتوقع أن تتسع حصة منصات التجارة الالكترونية من السوق المصري بشكل كبير خلال الفترات القادمة ..”

وتعقيباً على هذا التعاون، قال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر فخورون بإستمرارنا في دعم المصريين وخاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يحضرنا في هذا الوقت الصعب.

مؤكدا أن ما يميز هذه المبادرة أنها توفر احتياجات العملاء عبر المنصة الإلكترونية دون الحاجة للتزاحم بالمحلات و أيضا توفير نافذة للبائعين، الشركاء وأصحاب العلامات التجارية للوصول لقاعدة عملاء التجارة الالكترونية و الاستمرار بتوفير المنتجات لعملائهم .

وتابع قائلا إن السلع الرمضانية ستتضمن الياميش، والبقول والحبوب، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية مع توفير خدمات التوصيل للعملاء في أي مكان لتخفيف العبء عن كاهلهم في عملية الشراء و ضمان طريقه التوصيل الآمنة.

وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و بشراكة تامة للحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة قطاع المنصات الإلكترونية.