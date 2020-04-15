خطوات بسيطة للتمتع بتطبيقات السوشيال ميديا والسفر والشراء على الهواتف المستقبلية

كشفت هونر عن استراتيجياتها الجديدة الخاصة بمنصة HUAWEI AppGallery والتى تتميز بأنها مفتوحة ومبتكرة ومتنوعة التطبيقات، حيث تمكن بسهولة المستهلكين للوصول إليها مع ضمان الحماية والخصوصية والأمان، إلى جانب تزويدهم بتجربة فريدة وذكية.

وتصنف HUAWEI AppGallery ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم جنبا إلى جنب مع Apple store و google play حيث تتوفر الآن فى أكثر من 170 دولة/ منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريا.

ويوفر التطبيق خدمة تقديم الأخبار الأكثر دقة وتحديثها، حيث سيستمتع المستخدمون بالوصول إلى المقالات اليومية والعروض الإذاعية والمحتوى الحصرى على أجهزتهم، مما يوفر مزيدا من الراحة لأنماط حياة المستخدمين الذكية، وذلك بعد عقد شراكة استراتيجية مع News UK، إحدى أكبر مؤسسات الإعلام فى المملكة المتحدة.

وتقدم المنصة أيضا تجربة سهلة الاستخدام وخالية من التثبيت المسبق مع Quick Apps الذى يعد نظاما بيئيا للتطبيقات يضم نوعا جديدا من التطبيقات الخالية من التثبيت المسبق، ليمكن المستخدمين إضافة تطبيقاتهم المفضلة إلى أسطح المكتب الخاصة بهم للوصول إليها بسهولة.

ويمكن للمستخدم الاعتماد على تطبيقاته الخاصة بالترفيه مثل تطبيقات السوشيال ميديا، ومنها فيسبوك وإنستاجرام، وتويتر، وسناب شات، وتطبيقات أخرى خاصة بالسفر مثل: booking و wego وكذلك تطبيقات الشراء أون لاين من خلال عدة متاجر منها جوميا وسوق، إضافة إلى عدد كبير من الألعاب مثل: pubg و call of duty وغيرها من التطبيقات والألعاب التى ترضى مختلف أذواق المستهلكين بسهولة، وذلك بالإضافة إلى توافر الخدمات البنكية منها بنك CIB وغيره من البنوك التى تتسم بقاعدة عملاء واسعة.

وتتيح المنصة أيضا خدمات التواصل المباشرة مع كافة مشغلى المحمول فى مصر مثل اورنج واتصالات و we .

كما توفر المنصة الجديدة الخاصة بهواتف هونر خدمة نقل البيانات من الهواتف القديمة إلى هواتف هونر الجديدة بدقة عالية وسرعة فائقة وهو ما يتمثل فى محتوى الهاتف من الأسماء والصور وواتساب بمحتواه كاملا وذلك من خلال تطبيق phone clone.

الجدير بالذكر أن هونر بدأت تتعامل بنظامها الجديد من خلال آخر هواتفها 9x pro والذى رحب به المستهلكون مع الاحتفاظ بالنظام القديم على الهواتف التى طرحت سابقا ومازالت بالأسواق.

وأكدت هونر أنها سعيدة بتواجدها فى مصر وتفاعل المستهلكين معها مما يجعلها تؤكد على تجهيز عدد من المفاجآت والعروض لمنتجاتها خلال الفترة المقبلة والتى ستحدث طفرة فى عالم الإلكترونيات.