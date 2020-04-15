بهاء أبوشقة: حزب التجمع صاحب مواقف وطنية واضحة في مواجهة الرجعية

قال بهاء أبوشقة،رئيس حزب الوفد، إن حزب التجمع نموذج لليسار الوطني، والذي كانت له مواقف وطنية واضحة في مواجهة الرجعية والدفاع عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة, لافتا إلي أن الوفد يجمعه علاقة طيبة برموز الحزب قديما وحديثا، ويقدر جيدا دور خالد محيي الدين مؤسس الحزب في الحياة السياسية المصرية ودفاعه عن الدستور والدولة المدنية منذ الخمسينيات.

وأضاف أنه يحيي قادة وشباب حزب التجمع في عيده الرابع والأربعين ويتمني لهم ولحزبهم دوام التوفيق.