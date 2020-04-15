رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي يكتب : حزب التجمع المدافع عن الدولة المصرية

عام مر وعام جديد يأتي وحزب التجمع يمارس دوره الوطنى والقومي مدافعا عن الدولة المصرية وحق شعبها فى الحياة الحرة الكريمة.. وعن حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.. كل عام وأنت أيها المناضل الشريف وكل قيادات حزب التجمع فى مقدمة الصف الوطنى المتراص خلف الدولة والرئيس ومؤسسات الأمن القومي لمواجهة كل التحديات و ردع الأعداء.. كل عام وانتم بخير.

*ناجى الشهابي /رئيس حزب الجيل