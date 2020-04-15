حزب أبناء مصر عن حزب التجمع :صاحب مواقف وطنية

تتقدم الأمانة العامة بحزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات عضو تحالف الأحزاب المصرية بخالص التهنئة إلى النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وجميع قيادات الحزب بأصدق التهاني وأسمي الأماني الطيبة بمناسبة مرور ٤٤ عاما على تأسيس الحزب.ويطيب لنا أن نعرب عن اعتزاز أسرة حزب أبناء مصر بمواقف حزب التجمع الوطنية

أطيب التمنيات لحزب التجمع وجميع أعضائه بمزيد من التقدم والازدهار.

*الأمانة العامة حزب أبناء مصر.