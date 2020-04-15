 مصر والتعليم الالكترونى

*بقلم خالد الشرقاوي:محاور المادة العلمية الموجودة فى العالم كله عديدة ولكننا نستطيع اختصارها الى اربعة محاور, اولهم المادة العلمية التى يجمعها ويدرسها الطالب فى مدرسته او جامعته وهو ما يسمى (under graduated student) ،وثانيهم المادة العلمية التى يجمعها طالب الدراسات العليا الذى يدرس ماجيستير او دكتوراه سواء فى مرحلة دراسة او مرحلة بحثية وهو ما يسمى( (post graduate student ،وثالثهم المادة العلمية التى يجمعها الباحث بعد حصوله على الدرجة العلمية الاعلى وهى غالبا درجة الدكتوراة، اما الاخيرة فهى المادة العلمية التى يجمعها طالب البحث بشكل عام بغض النظر عن كنيته الدراسية .

موضوع ان يبحث اى شخص فى احدى الاربع اتجاهات عن المادة العلمية بشكل لا يرهقه ماديا او كما يسمى غير مدفوع الاجر للاسف اصبح قليلا جدا والمتوفر منه ليس بجودة المادة العلمية المتوفرة المدفوعة الاجر وانا هنا اتحدث عن بلدنا مصر وانا متاكد تماما ان هذا الموضوع واحد من اهم المواضيع التى تعوق التقدم الدراسى والبحثى فى مصر (اللى معاهوش ما يلزموش) هذا المثل الدارج قد ينطبق على خدمات كثيرة جدا مثل تحميل افلام مثلا او الدخول للتسوق على مواقع مشهورة او عشرات الخدمات الاخرى ولكنه لا يجب ان يطبق على الدراسة والبحث العلمى الذى لابد من حتمية ان توفر الدولة لاصحاب هذه الاتجاهات كل الملفات والابحاث والدروس والمحاضرات مسموعة ومكتوبة ومرئية بالمجان .

ولا يكون هناك تفرقة بين طالب فى سنة دراسية او باحث او شخص اخر يستمتع بالعلم لنفسه وحتى لا تتداخل الامور المقصود هو توفر الدروس والابحاث لكل ما له علاقة بالعلم وليس فى تخصص محدد ويتم تخصيص لجان من اساتذة وعلماء فى مختلف التخصصات لتحديد هذه العلوم والتواصل مع وزارة الاتصالات ورئاسة الوزراء حتى يتسنى وضع خطة واضحة ومحددة لجعل الدخول على جميع المكتبات الاليكترونية العالمية ومواقع المجلات العالمية والمحلية البحثية متاحا للجميع بالمجان ومن قبلهم كيفية جعل خدمة الانترنت اصلا متوفرة وبجودة عالية وبشكل شبه مجانى فى يد جميع المواطنين.

قد يبدو هذا حلما ولكنه لا تقدم علمى لنا بشكل مبدئى دون الدخول الفعلى وبجدية فى خطوات لتحقيق هذا الحلم وبعدها سيكون متاحا لنا التحدث عن جميع الخطط والبرامج لرفع كفاءة التعليم فى مصرنا الحبيبة.