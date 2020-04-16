المهندس احمد شعبان امين حزب التجمع بالأسكندريةيكتب :بوصلة عشاق الوطن جمعت من كل بساتين الحرية والوطنية والعدالة الاجتماعية

لم يكن يدرك أن تلك اللحظات التى كانت تمثل له، ولكل تلاميذ مدرسته الابتدائية التى تقع أسفل الجبل لحظات سعادة وفرح، عندما كان يتحرك هذا الفارس بحصانه وقبعته على الجبل ويلوح لهم، ويأتي بحركات بهلوانيه قاصداً إسعادهم، فيصفق ويهلل مع زملائه فرحاً.

لم يكن يدرك أن هذا المشهد سيصبح جزءا من تشكيل وجدانه، فالفارس الذى كثيراً ما أسعدهم ليس من خلال هذا المشهد فحسب، بل كثيراً ما سدد للباعة الجائلين حول المدرسة ثمن بضاعتهم من حلوى شرط توزيعها أمامه عليهم أثناء خروجهم من المدرسة إذا صادف مروره، لحظتها أدرك الفتى فيما بعد أن الفارس هو مجرد لص على شاكلة على الزيبق (اللص الشريف) فلم يكن ليجرؤ أى لص دخول هذه المنطقة وسرقة أهلها وإذا حدث فيكون عقابه من (جريشة) رادعاً.

نعم كان يدعى جريشة ولكنه كان على قدر من التعليم مكنه من السيطرة وقيادة كل أشقياء الحى, كبر الفتى وفى مخيلته هذا الفارس الذى يحنو على الغلابة ولا يقبل المساس بهم, ذاع صيت جريشة وأصبح مطارداً ليل نهار من الشرطة الذى مس هيبتها أمام المواطنين فى عدة مواقف وفى يوم صحوت فيه كرموز على خبر تصفية الشرطة لجريشة بعد أن أحكمت عليه الحصار داخل مقابر كوم الشقافة الأثرية، حيث كان يختبئ ولأول مرة يشاهد الفتى الآلاف من الشعب ينتفض وكأنها ثورة ضد الشرطة لقتلها جريشة أشعلوا النيران بكشك حراسة بمنطقة الآثار، وتوجهوا بعدها بالجثمان إلى قسم كرموز بشارع النيل، وكان فتانا هذا قد أصبح فى الشهادة الإعدادية وشارك كما من زملائه في تشيع جثمان جريشة ويتذكر يومها أنه لم يكن قد ظهر في هذا الوسط الشعبى الترنجات أو التيشرتات فكان الزى الرسمى للشباب فى مستوى عمره هو البيجامة الكستور والشبشب الزنوبة وفروق الشياكة بينهم تقتصر على نظافتها.

وكان يظن حسبما يظن الأكثرية من المشيعين عندما وصلوا أمام قسم الشرطة أن الأمر سوف يقتصر على بعض الهتافات التى تنتقد أداء الشرطة والإفراط فى استخدام العنف الذى أدى لمقتل جريشة، ولكن سرعان ما تطور الأمر، وفوجئ المشيعون بقيام رجالة جريشة بإطلاق النار الحى على قسم الشرطة، والذى كان على ما يبدو لديه معلومات بذلك، فأغلقت الأبواب والنوافذ واستعدوا للرد من سطح القسم فأنفلت الموقف وأصبح إطلاق النار الحى من الجانبين هرب الفتى شأنه شأن آلاف المودعين على منزله وبيجامته تكتسي باللون الأحمر نتيجة إصابة أحد الأشقياء كان ملاصقاً له في الزحام.

تمر الأيام والسنين، ويعلن السادات عن إعادة الحياة السياسية من خلال ثلاثة منابر، ذهب الفتى، وهو فى عمر الثامنة عشر من عمره إلى مبنى الاتحاد الإشتراكى بشارع إيزيس بكرموز، حيث قد خصص لكل من مؤسسى التيارات الثلاثة اليمين والوسط واليسار غرفة لاستقبال أعضائه، فكان اختياره الطبيعي هو المنبر الذى يمثل الطبقة الشعبية والغلابة الذين أصبح الدفاع عنهم وعن قضاياهم وتحمل همومهم جزءا من حلم فتانا هذا، والذى كان لا يزال عالقاً فى ذهنه رمزية جريشة مع مراعاة الفارق الكبير بالطبع بأن هؤلاء الذين اختار أن ينتمى إليهم كانوا هم شرفاء الأمة بقيادة هذا الزعيم الخالد خالد محيي الدين وشركاؤه من مؤسسية العظام فكرياً والأغنياء بوطنيتهم.

فوقع استمارة عضوية منبر اليسار، والذى تحول بأعضائه إلى حزب التجمع، ومع التقارب يوماً بعد يوم مع هؤلاء العظام خيرة الوطنيين الشرفاء تعلق الفتى بهم وبالحزب أكثر وأكثر حتى أصبح بيته الكبير بحق وليس على سبيل المجاز.

وإنها شهادة من عجوز حاول استعادة إحدى مشاهد عظمة هذا الحزب، وكيف كان بوصلة عشاق الوطن التى تجمعت من كل بساتين الحرية والوطنية والعدالة الاجتماعية فى كل بقاع مصرنا الغالية.

*المهندس أحمد شعبان /أمين الحزب بالإسكندرية