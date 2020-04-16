رئيس الهيئة العامة للاستثمار يقرر:إنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار

فى إطار القرارات الصادرة بشأن مواجهة أزمة فيروس”كورونا” المستجد، اصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بأن يُصرح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية باستخدام خطوط إنتاجها القائمة أو تعديلها إذا لزم الأمر بمجرد الإخطار، ويحق لها إضافة هذا الغرض للأغراض المرخص لها بمزاولتها، وذلك لمدة 6 أشهر.

كما نص القرارعلى قيام قطاع المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة هذا النشاط.