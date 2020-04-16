وزير قطاع الأعمال :يتابع سير العمل بشركات القابضة للنقل والغزل والصناعات الكيماوية

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عدة اجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للوقوف على سير العمل وآخر مستجدات تنفيذ مشروعات الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة، وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية مع رؤساء الشركات القابضة.

وخلال اجتماعات منفصلة مع رؤساء ومسؤولي الشركات القابضة للغزل والنسيج والنقل البحري والبري والصناعات الكيماوية، أكد الوزير على ضرورة استمرار الإنتاج و العمل بالمشروعات مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة العاملين.

وقد تابع الوزير تطورات تنفيذ خطة النهوض

بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، سواء في أعمال تحديث البنية التحتية للمصانع وكذلك إجراءات تدبير التمويل اللازم لتوريد أحدث الماكينات والمعدات من دول أوروبية في ضوء ضمانة وزارة المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لاقتراض 540 مليون يورو في هذا الشأن.

كما تابع موقف التعاقد مع الشركة الهندية الموردة للمحالج القطن المطورة بشأن توريد 6 محالج جديدة، فضلا عن متابعة تشغيل أول محلج مطور في محافظة الفيوم، إلى جانب تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتدريب العاملين.

وفي اجتماع آخر مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، استعرض الوزير التقرير الأولى الذي أعده الاستشاري بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البري للركاب والبضائع والتجارة الخارجية، وكذلك موقف تطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد، واستكمال مشروع “جسور” لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول العالم، والذي بدأ بالجسر البحري بين العين السخنة ومومباسا في كينيا لدعم التجارة البينية مع دول شرق أفريقيا.

كما تابع السيد الوزير مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، سير العمل بمصنع “كيما 2” بأسوان لإنتاج الأسمدة والذي يعمل بكامل طاقته القصوى، وكذلك استعرض الموقف بالنسبة لتحديث خطوط الإنتاج بشركتي الدلتا والنصر للأسمدة فضلا عن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.