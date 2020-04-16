شركة ابن سينا فارما :تتبرع بـ4 ملايين جنيه

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من عمر عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، والذى أشار خلاله إلى تبرع الشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه كمساهمة من قيمة امر التوريد الموجه من الهيئة المصرية للشراء الموحد للشركة، لتوريد وتوفير اﻻدوية المطلوبة لمستشفيات العزل الصحى، والبالغ قيمته 8 ملايين جنيه، مؤكداً فى هذا الصدد انه تم بالفعل توريد هذه اﻻدوية إلى مخازن الهيئة.

واضاف عمر عبد الجواد ان الشركة قامت أيضا بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فى اطار مكافحة فيروس “كورونا” على مستوى الجمهورية، بنشر 500 ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة، واستخدام شبكة شركاء العمل الخاصة بشركة ابن سينا فارما، والتى تضم 42 الف عميل من صيدليات ومستشفيات عامة وخاصة ووحدات صحية فى جميع انحاء الجمهورية، وكذا استخدام منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، فى نقل ونشر الرسائل اﻻرشادية والتوعوية المتعلقة بأزمة فيروس “كورونا ” والتعامل معها.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لمسئول شركة ابن سينا فارما، على ما قامت به الشركة من مساهمة كريمة، فى توفير اﻻدوية اللازمة لمستشفيات العزل الصحى لمصابى فيروس “كورونا “، وما قامت به كذلك من نشر للرسائل التوعوية على مستوى الجمهورية من خلال المتعاملين مع الشركة، وهو ما سيسهم فى رفع الوعى لدى المواطنين بالاجراءات المطلوبة للتعامل مع هذا الفيروس، وتجنب اﻻصابة به، مثمناً ما اكدت عليه الشركة فى ختام خطابها من الحرص على الاحتفاظ بجميع العاملين بها والتحمل الكامل لكافة مرتباتهم، وكذا استعداد الشركة للمساهمة بما تمتلكه من امكانيات وخبرات فى اى مبادرة من شانها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واﻻرتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر.