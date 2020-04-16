تجهيز 253 مدرسة بالقاهرة لستخدامها في صرف منحة العمالة غير المنظمة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم مكتب بريد عابدين لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الاجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على مكتب البريد .

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إاليها مشيرًا إالى أن عدد العمالة المستحقة بالقاهرة بلغ أكثر من 65 ألف عامل تم توزيعم على 309 مكتب بريد .

وأكد محافظ القاهرة ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قدمت كافة التيسيرات لمكاتب البريد اثتاء صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي تستمر حتى 16 أبريل بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة كما قدمت كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم بالاضافة إالى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.