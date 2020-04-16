افتتاح كوبرى المشاة بمعهد الاورام

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم كوبرى المشاة الذى أقامته محافظة القاهرة أمام المعهد القومى للأورام ناحية شارع القصر العيني بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إقامة الكوبرى لحماية المرضى والمواطنين من المرور العرضى للشارع حفاظا على أرواحهم ولعدم عرقلة حركة المرور.

وأضاف محافظ القاهرة أنه روعى فى تصميم الكوبرى الذى أشرف على تنفيذه مديرية الطرق بالقاهرة ونفذته شركة المقاولون العرب تماشيه مع الطراز المعمارى فى المنطقة وتناسقه مع سور مجرى العيون .