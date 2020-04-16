المشرف على المتحف الكبير :الانتهاء من ٩٦ ٪ من مشروع المتحف… ويونيو القادم الانتهاء من ترميم تابوت توت عنخ آمون

صرح اللواء عاطف مفتاح ، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير ، والمنطقة المحيطة به ، بأنه تم الانتهاء من حوالي ٩٦ % من الأعمال الإنشائية والهندسية بالمتحف ، مشيرا إلى أن نسبة الأعمال الباقية تعد معقدة نظرا لتداعيات تفشي فيروس “كورونا ” وتعليق حركة الطيران ، حيث إن هذه الأعمال مرتبطة بالشركات الأجنبية الخاصة بالأعمال الأثرية والعرض المتحفي.

وأعرب المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الاربعاء/ عن أمله في انتهاء كافة الأعمال “هندسيا ” و”أثريا ” بالمتحف نهاية العام الجاري 2020 ، وفقا لما هو مخطط له.

وأكد استمرار عملية نقل الآثار من مختلف المواقع الأثرية والمتاحف لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف الكبير ، لافتا إلى أن المتحف استقبل حتى الآن ٥٤ ألف قطعة أثرية ، وأن نسبة ٩٥ ٪ من تلك القطع تعد جاهزة للعرض .

وأضاف ان المتحف انتهى من رفع وتثبيت ٤٢ قطعة أثرية كبيرة الحجم على “الدرج العظيم ” وجاري استكمال رفع باقي القطع، كما تم إجراء تجربة عملية على تشغيل نظام الإضاءة الخاص بالقطع الأثرية الموجودة على “الدرج ” ما من شأنه أن يعطي لمسة جمالية للعرض المتحفي لهذه القطع