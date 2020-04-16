الوحدة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج الفوري غير المشروط عن الأسرى الفلسطنيين بسجون الإحتلال الإسرائيلي في ظل جائحة كورونا”

طالبت كل من لجنة فلسطين بالتعاون مع لجنتي حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بمنظمة الوحدة العربية ونيابةً عن كافة أعضاء ولجان المنظمة، من دول العالم ضرورة التدخل للإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين والأسرى الفلسطينين في أسرع وقت ممكن، وذلك حفاظاً على أرواحهم في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد بالعالم.وأكدت اللجان الثلاث على أن أبسط مبادئ الإنسانية في ظل هذه الجائحة أن نلتفت لهؤلاء المناضلين الذين لم تقيد حريتهم إلا بجريمة الدفاع عن وطنهم, وهي ليست بالجريمة إنما شرف وواجب يجب أن تتفهمه قوى العالم أجمع .وفي النهاية, نحذر وبشدة من تفشي الإصابة بفيروس كورونا القاتل بين هذا العدد الكبير من المعتقلين الأسرى وما قد ينتج عن ذلك من كارثة إنسانية لن يغلفها التاريخ .