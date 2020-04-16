” الأطباء ” تطالب ” الصحة ” بتطبيق الإجراءات الاحترازية للفئات الأكثر عرضة للعدوى

طالبت النقابة العامة لأطباء مصر، من وزارة الصحة السكان، تطبيق القرارات الاحترازية والاستثنائية، للفئات الأكثر عرضة للعدوى من الأطباء .

وشددت على ضرورة التنبيه وللتوجيه للجهات الطبية التابعة للوزارة، بضرورة تطبيق القرارات الاستثنائية، الهادفة لتقليل العدوى بين الأطباء وذلك في إطار قرارات الحكومة الاحترازية خاصة منح الأجازات الاستثنائية، للفئات الأكثر عرضة للعدوى ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأمهات لأطفال اقل من ١٢ سنة وجاءت المطالبة كالتالي، أنه بعد الإشارة لقرارات الحكومة الاحترازية الهادفة لتقليل نسبة العدوى بفيروس كورونا، وبالإشارة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمنح بعض الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات العدوى إجازات استثنائية، وقد نص القرار المشار إليه على منح إجازات استثنائية للفئات الآتية :

1- أصحاب الأمراض المزمنة (سكر – ضغط – أمراض كلى – أمراض الكبد – أمراض القلب – الأورام)، بعد التقدم بشهادة صحية تثبت المرض.

2- السيدات الحوامل .

3- الأمهات لأطفال اقل من 12 سنة (لرعاية أطفالهن ومنع نقل العدوى لهم).

وتابعت أنه العديد من جهات العمل ترفض تطبيق هذا القرار على الأطباء، مما يعد التفافا على الهدف المنشود، ويزيد من احتمالات نقل العدوى ومضاعفاتها للأطباء الذين قد يصبحوا نتيجة لذلك مصدرا لنقل العدوى لأسرهم وللمجتمع.- كما نحيط سيادتكم علما بأن بعض جهات العمل تتعنت حتى في قبول الإجازات القانونية الوجوبية مثل إجازة رعاية الطفل، مع علمنا بعدم وجود حضانات ترعى الأطفال خلال فترة ذهاب الطبيبة للعمل.

وطالبت النقابة بالتنبيه على جميع الجهات الطبية التابعة للوزارة بضرورة منح إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأمهات التي ترعى أطفال أقل من 12 سنة، كما نرجو التنبيه عليهم بعدم المماطلة أو تعطيل حصول الطبيبات على إجازات رعاية الطفل ” الوجوبية ” .