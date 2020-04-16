القوى العاملة: تحديد 5 أيام للمتخلفين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة نهاية أبريل الجاري

لليوم الرابع والأخير على التوالي، بدأ اليوم الخميس 5700 منفذ، منها 4000 منفذ لهيئة البريد المصري، و600 مدرسة علي مستوى الجمهورية ، و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بالمحافظات في استكمال صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمضارين من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق.

وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال تفقده عدداً من مكاتب البريد اليوم، علي أن صرف هذه المنحة تأتي لمساندة العمالة غير المنتظمة في مواجهة الظروف الراهنة.

وأوضح وزير القوي العاملة أن صرف المنحة في الأيام الأربعة علي مستوي 27 محافظة ، كانت مقسمه طبقا للفئات العمرية ، حيث تم في اليوم الأثنين الماضي الصرف للعمالة التي تبدأ عمرها من سن 51 سنة ، ويومي الثلاثاء والأربعاء من سن 25 إلي 50 سنة ، واليوم الخميس حتي سن 25 سنة، ومتوسط نسبة الحضور للصرف وصلت إلي 65% .

ولفت سعفان إلى أنه مراعاة للظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة للبعض، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 و29 و30 أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وخلال جولته التفقدية لمكاتب البريد بالحي السادس، والسابع ، ومساكن مدينة نصر، وجه وزير القوي العاملة المسئولين بمكاتب البريد، والعمالة غير المنتظمة التي تقوم بصرف المنحة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم بترك مسافات تباعديه لا تقل عن متر ونصف المتر بين بعضهم البعض ، فضلا عن تخصيص أكثر من شباك علي الأقل فى كل مكتب لصرف المنحة للعمالة فى ظل التزامن مع صرف معاشات تكافل وكرامة التى حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لمنع الازدحام داخل المكاتب وسرعة وسهولة الصرف وحفاظا علي صحة الجميع .

واطمئن سعفان على أعداد من قاموا بتسلم المنحة من هذه المكاتب ، ووجه أحد المستفيدين من المنحة من العمالة غير المنتظمة الشكر للدولة المصرية علي رعايتها لهم ، وما تقدمه من مساعدات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا .

وبدوره شدد وزير القوي العاملة علي أن تلك المساندة هى حق المواطنين علي الدولة في أوقات الشدائد، وتعمل كل أجهزة الدولة من وزارات وجهات معنية ومجتمع مدني وأصحاب أعمال علي التخفيف من حدة هذه المشكلة .

واستفسر أحد العمال عن استحقاقه للمنحة من عدمه، بعد أن قام بتسجيل بياناته خلال المواعيد المحددة علي الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة، حيث لم تصله رسالة نصية حتي الأن علي هاتفه المحمول ، وعلي الفور وجه الوزير باستبيان مدي استحقاقه من الجهات من خلال بياناته التي قام بتسجيلها.