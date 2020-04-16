“الزراعة” تضع قواعد صرف الأسمدة بالمحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت الذكي

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أصدر توجيهاته المشددة للدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة لتسهيل إجراءات صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزراعين الذين لم يستلموا الكارت الذكي في المحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت وهي محافظات (الغربية – الشرقية – البحيرة – اسيوط – سوهاج)

على النحو التالي:كل حائز له كارت فلاح ذكى بالكشوف الواردة إلى مديرية الزراعة من البنك الزراعى يتم توجيه الحائز الى فرع البنك لاستلام كارت الفلاح (داخل نطاق المحافظة) ولا يتم صرف اسمدة لهذا الحائز الا من خلال كارت الفلاح.

أما الحائز الذي ليس له كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت او قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الان يتم استلام صورة بطاقة الرقم القومى لهذا الحائز ويقوم بصرف الاسمدة بناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقا لضوابط الصرف المقررة على ان تلتزم الجمعية الزراعية والادارة الزراعية والمديرية بانهاء اجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز وتحت مسئوليتهم ويتم التاكد من وجود حيازة للحائز وتكون منزرعة وليست ضمن الحيز العمرانى او ضمن التعديات وتحت مسئولية الجمعية.

اخيرا بالنسبة لمن لا ينطبق عليه استخراج الكارت يتم عمل تفويض بالجمعية الزراعية لاحد الورثة لاستلام كارت الفلاح لوالدهم المتوفى او استخراج كارت الفلاح باسم المفوض عنهم.

وقال وزير الزراعة ان الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل صرف الأسمدة في التوقيتات المناسبة المحاصيل الصيفية وحتى لا يضطر المزارع إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء .

والجدير بالذكر ان رئيس مجلس الوزراء قد وافق على ربط كارت الفلاح بخدمة ميزة لسداد جميع المدفوعات